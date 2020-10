Nejvýznamnější změny v operačním systému iOS za dobu jeho existence

Operační systém iOS (iPhone OS) prošel od dob svého prvního uvedení řadou změn a přinesl plno nových funkcí i designových novinek. V dnešním článku si shrneme nejvýznamnější změny, kterých se od počátku dočkali majitelé jablečných smartphonů.

Od iPhone OS 1 k iOS 6

První verze operačního systému pro iPhony nesla název iPhone OS 1.Už její vydání bylo průlomové samo o sobě. Operační systém iPhone OS 1 přinesl uživatelům nativní aplikace Kalendář, Fotky, Fotoaparát, Poznámky, Safari, Mail, Telefon a iPod (tato aplikace se později rozdělila na samostatné aplikace Hudba a Video). Jednou z nejvýznamnějších změn, které přinesl operační systém iPhone OS 2.0, byl příchod App Storu s pěti stovkami aplikací – tento počet se ale začal velice rychle rozrůstat. Uživatelé se také postupně dočkali podpory podcastů a vylepšení map. Příchod operačního systému iPhoneOS 3 je spojený s uvedením iPhonu 3GS. Tato verze jablečného mobilního operačního systému přinesla uživatelům funkci kopírování a vkládání a také vyhledávání ve Spotlightu. iOS 4 je považován za aktualizaci, která položila základy modernímu vzhledu budoucích operačních systémů od Applu. Kromě nového názvu (předchozí verze nesly jméno iPhoneOS) přinesl iOS 4 aplikace FaceTime, iBooks (dnes Apple Knihy), funkce osobní hotspot, AirPlay a AirPrint. Uživatelé se dočkali také možnosti multitaskingu a ukládání aplikací do složek. S příchodem iOS 5 se společnost Apple rozhodla reagovat na rostoucí trend práce v cloudu. Zavedl možnost OTA (Over-the-Air) aktualizace operačního systému, přišly také služby iCloud, iMessage, uživatelé se dočkali příchodu Oznamovacího centra a možnosti bezdrátové synchronizace iTunes. Operační systém iOS 6 se do povědomí uživatelů zapsal například uvedením nativních Apple Maps, které se ovšem nedočkaly zrovna pozitivního přijetí. Kromě map uvedla společnost Apple spolu s operačním systémem iOS 6 funkci Nerušit nebo třeba nativní aplikaci Passbook (nyní Wallet).

Od iOS 7 k současnosti

Příchod operačního systému iOS 7 má většina uživatelů spojený především s koncem skeumorfismu. Kromě kompletního přepracování uživatelského rozhraní přinesl iOS 7 například funkci AirDrop a CarPlay, Ovládací centrum nebo zámek aktivace.

Zatímco operační systém iOS 7 přinesl revoluci zejména po stránce vzhledu, Apple se v iOS 8 zaměřil opět na nové funkce. S příchodem iOS 8 se uživatelé dočkali například služby Apple Pay, o něco později přišla také služba Apple Music. Mezi další novinky, které přinesl operační systém iOS 8, patřilo úložiště iCloud Drive, funkce Handoff, rodinné sdílení, platforma HomeKit nebo podpora klávesnic třetích stran. V době, kdy se očekávalo vydání operačního systému iOS 9, čelila společnost Apple – jako ostatně už tolikrát – kritice kvůli stagnujícím inovacím v oblasti svých mobilních operačních systémů. Firma se tedy v iOS 9 soustředila spíše na vylepšení stability a výkonu. Kromě toho zavedla nové funkce jako Night Shift a režim nízké spotřeby baterie. Byl také spuštěn beta testovací program pro zájemce z řad veřejnosti. U operačního systému iOS 10 se společnost Apple zaměřila hlavně na lepší ovládání a přizpůsobitelnost, systém se stal také více otevřeným. Aplikace nabídly lepší vzájemnou komunikaci, Siri začala pomalu podporovat aplikace třetích stran, vylepšení v podobě podpory aplikací a samolepek se dočkala také služba iMessage. Uživatelé také získali možnost mazání nativních aplikací.

V době, kdy byl vydán operační systém iOS 11, přišla společnost Apple také s novým iPadem Pro. Přizpůsobil tomu i funkce iOS 11, díky kterým měla práce na iPadu Pro co nejvíce připomínat práci s laptopem. Uživatelé se dočkali vylepšené funkce drag & drop, nativní aplikace Soubory nebo podpory pro ruční psaní za pomoci Apple Pencil. Operační systém iOS 12 je obecně považován za aktualizaci, která nepřinesla vyloženě revoluční funkce nebo novinky, ale u které se Apple zaměřil spíše na drobná vylepšení. S příchodem iOS 12 se uživatelé dočkali například nového způsobu seskupování notifikací, funkce Čas u obrazovky nebo nových Memoji. S příchodem iOS 13 se jablečný mobilní operační systém rozdělil na dva – iOS 13 a iPadOS 13. Apple tak své tablety ještě více přiblížil MacBookům, když je obohatil například o vylepšenou verzi webového prohlížeče Safari a vylepšenou podporu rozhraní. Obě verze pak získaly celosystémovou podporu tmavého režimu s možností automatického přepínání, funkci Sign in with Apple pro snazší a bezpečnější registraci a přihlašování a přepracování nativních aplikací, jako byly třeba Připomínky nebo Poznámky.

iOS 14 je nejnovějším přírůstkem do rodiny mobilních operačních systémů od Applu. Mezi nejvýraznější novinky, které tato aktualizace přinesla, patří možnost přidávání widgetů na plochu iPhonu, uživatelé se ale dočkali také vylepšených funkcí pro sluchátka AirPods 2 a AirPods Pro nebo možnosti změny výchozího webového prohlížeče a e-mailového klienta. Která verze iOS se podle vás Applu nejvíce podařila?