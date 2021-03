Pracovní iPhone SE jako zesměšnění? Podle brazilských státních zástupců ano

iPhony se obecně nedají považovat zrovna za nejlevnější záležitost, existují ale země, kde ceny jablečných smartphonů dokáží vyšplhat až do opravdu astronomických výšin. Příkladem takové země je Brazílie, která prodává snad nejdražší iPhony na světě. Brazilští státní zástupci používají pro svou práci iPhony SE, ale podle nejnovějších zpráv z této skutečnosti nejsou příliš nadšeni.

Státní zástupci patří v Brazílii mezi nejlépe placené zaměstnance ve státní správě, a jejich měsíční plat se pohybuje kolem 20 tisíc dolarů. Podle zmíněné zprávy ale těmto pracovníkům přišlo urážlivé, že museli po dobu třiceti měsíců používat ke své práci iPhone SE. Ten je sice považován za výborné řešení pro každodenní běžné používání, brazilští státní zástupci jsou ale jiného názoru, a mají vyšší nároky. List Folha zveřejnil korespondenci těchto zaměstnanců, kteří se bouřili kvůli tomu, že měli dostat zmíněné služební telefony. Jeden ze zaměstnanců v e-mailu uváděl, že po více než třech letech s iPhonem 7 nehodlá trávit další desítky měsíců s iPhonem SE, protože “není dítě”. Smartphone podle něj představuje nepostradatelnou pomůcku, ze které on sám podle svých vlastních slov provádí většinu svých každodenních úkolů – a na ty podle něj zkrátka SE nestačí. “Odmítám toto ponížení a myslím si, že bychom měli být respektováni,” rozčiluje se dotyčný v e-mailu. Zmíněný zaměstnanec i jeho kolegové přitom měli ke své práci dostat lońský iPhone SE, který si řada běžných, nenáročných uživatelů pochvaluje, a který by stoprocentně odváděl v tomto oboru skvělou práci po dobu celých tří let.

