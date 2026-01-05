Řešíte státní zakázky nebo jste majitel fotbalového klubu? Pak tuhle podložku proti odposlouchávání potřebuejete!

Ať už jste nějaký ten majitel fotbalového klubu, funkcionář, politik nebo si sem tam chcete sáhnout na nějakou tu veřejnou zakázku, pak je zařízení s názvem Guardian Ultrasonic určené přesně pro vás. Jedná se o podložku, do které dáte dvojici telefonů a ty tak během schůzky není možné odposlouchávat. Když telefon položíte na jeho povrch, mikrofon údajně „neuslyší“ nic z okolního zvuku, což vám má umožnit svobodně mluvit bez obav, že by aplikace na pozadí něco nahrávaly. Podložka je vybavena vestavěnou baterií s dlouhou výdrží 4 hodin provozu a týden v pohotovostním režimu a nemá žádné připojení k internetu, bluetooth či Wi-Fi, čímž chce tvůrce zdůraznit, že se nejedná o sledovací zařízení, ale čistě o ochranu soukromí.
Tahle sranda se prodává za 579$ a zatím nemá žádné ověřené recenze nebo studie, jenž by dokázali, že skutečně funguje. Na druhou stranu, pokud máte doma například ultrazvukovou čističku a někdy jste okolo ni prošli v momentě kdy je zapnutá s AirPods nebo s iPhonem, pak víte, co se stalo. Pro teří to nezkoušeli věřte, že se okamžitě přeruší signál a přestanete slyšet cokoli co řeknete nebo cokoli co přehráváte. Co mi je trošku záhadou je fakt, že toto zařízení nijak nepoškozuje samotný telefon, což výrobce pocohpitelně tvrdí. Pokud tedy potřebujete podobná řešení, pak je tohle rozhodně zajímavá možnost i když mám pocit, že chlapci jenž to myslí vážně, si raději podobné věci říkají někde v sauně nebo ve výřivce a mobily, mají v šatně desítky metrů daleko.