Přes aplikaci Najít půjdou již brzy sledovat i Powerbeats Pro

Je jen málo užitečnějších a praktičtějších funkcí než je Find My. Jedná se o výtečného pomocníka, pokud je vaše zařízení ztraceno či odcizeno. Už několikrát jsme byli svědky, že tato funkce pomohla uživateli takové zařízení vypátrat či odhalit zloděje. Dlouho bylo možné takto hledat jen ryze jablečná zařízení, což se ovšem pomalu mění. Počínaje iOS 14.5 a iPadOS 14.5 bude tímto způsobem možné vyhledat také Powerbeats Pro.

Když Apple v roce 2014 značku Beats koupil, logicky se tato zařízení začala ze strany jablečného giganta těšit velké podpoře. Chyběla jim avšak funkce Find My. V současné době Apple oznamuje, že pokud dojde ke ztrátě Powerbeats Pro, měli by se zákazníci obrátit na společnost Apple. S příchodem výše uvedených systémů už to ale bude nutné. Technologický web iCulture zároveň dodává, že Beats Flex a další produkty obsahující čipy Apple W1 nebo H1 budou rovněž podporovat Najít. iOS 14.5 tak bude jednou z nejvýznamnějších aktualizací operačního systému s pořadovým číslem „14“. Kromě této novinky bude možné iPhone odemknout také za předpokladu, kdy bude mít na tváři roušku či respirátor, a to za použití Apple Watch. iOS 14.5 by měl dorazit během několika týdnů. V současné době je venku jeho druhá betaverze. Dáváte před sluchátkami AirPods přednost značce Beats?