Jak rychlý je iOS 14.5 beta 2 oproti iOS 14.4

Apple v tomto týdnu vydal druhou beta verzi iOS 14.5, která přináší i několik novinek. My se opět podíváme, jak tato beta pohnula aspektem rychlosti oproti aktuálnímu iOS, a to na zařízeních iPhone SE 1. generace, 6s, 7, 8, XR a 11. Test jako obvykle vyhotovil youtubový kanál iAppleBytes a přikládáme jej pod tento odstavec, abyste si mohli udělat obrázek sami.

Začneme pochopitelně u nejmenšího, u nějž vidíme naskočení systému dříve na zařízení s aktuální verzi iOS, přičemž rozdíl je přes 3 sekundy. Dále se zaměříme na aplikace třetích stran, jejichž rozdíl v otevírání je při posuzování změn rychlosti zpravidla nejprůkaznější. Všimnout si u tohoto modelu lze rychlejšího spuštění téměř všech aplikací na iOS 14.4. Nejvíce viditelné to pak je u YouTube, Facebooku a Twiiteru. U iPhonu 6s pozorujeme zapnutí smartphonu téměř ve stejný moment. Oproti předchozímu modelu je zde i změna v chodu aplikací. Na betě si můžeme všimnout lepší práce u Facebooku a Twitteru. Na současné verzi iOS se o něco lépe daří Instagramu a Apollonu for Reddit. IPhone 7 odhalí domovskou obrazovku přibližně o sekundu dříve na iOS 14.4. Při pohledu na aplikace vidíme na druhé betě lepší práci YouTube, Facebooku i Instagramu. Na iOS 14.4 se o něco lépe daří Apollonu for Reddit.

Míříme do druhé poloviny testu k iPhonu 8, u nějž lze vidět rychlejší spuštění systému o něco dříve na iOS 14.4. Práce aplikací je téměř shodná. Kdybychom ale měli být puntičkáři, lze si všimnout nepatrně rychlejšího spuštění Apollonu for Reddit a Snapchatu na aktuální verzi jablečného systému. První zástupce modelů s FaceID v tomto testu nám odhalí úvodní obrazovku iOS 14 dříve na zařízení s iOS 14.4, přičemž rozdíl je zhruba dvousekundový. Zde se vítěz jednoznačně určit nedá, jelikož drobné výkyvy jsou ve prospěch obou systémů. Na každý pád jde o výkyvy takové, kterých si při běžném používání nevšimnete. I iPhone 11 naskočí dříve na aktuální verzi iOS, rozdíl je ale daleko menší. YouTube a Facebook pracují o něco lépe na iOS 14.4, zbytek aplikací obdobně. Testujete také betu iOS 14.5?