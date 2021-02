Tmavá, kam se podíváš. Google testuje Dark Mode ve vyhledávači

Dark Mode nebo chcete-li tmavý režim se v posledních letech těší v softwarech obrovské oblibě, která navíc neustále narůstá. Na této vlně zájmu se nyní chystá svézt i Google, který začal svůj vyhledávač přizpůsobovat právě použití v Dark Mode. To jinými slovy znamená, že při aktivním tmavém režimu v systému vašeho zařízení bude i vyhledávání přes Google probíhat na tmavém pozadí, na kterém vám budou následně nabízeny i výsledky.

O plánech Googlu informoval jako první portál The Verge, jehož redaktoři byli shodou okolností do testu Googlu zapojeni. Jak bylo zmíněno výše, Dark Mode je vázán jen na vyhledávač a nikoliv na prohlížeč, díky čemuž by tak měl být de facto dostupný prakticky všude, přičemž k jeho aktivaci bude potřeba jen systémová podpora tmavého režimu. I to se nicméně možná ještě časem změní přidáním ručních přepínačů, které umožní uživatelům nastavit vzhled vyhledávače přesně dle jejich preferencí.

Kdy přesně by mohl Google tmavý režim pro svůj vyhledávač uvolnit veřejnosti není v tuto chvíli bohužel jasné. Ani samotná společnost to totiž po dotazu od The Verge neprozradila, byť potvrdila, že testy skutečně provádí a to již dlouhodobě. První šťastlivci se totiž mohli v tmavým režimem ve vyhledávači setkat již v průběhu ledna. Jelikož se však nynější verze režimu jeví již jako velmi zdařilá, je vcelku pravděpodobné, že svět od veřejného vydání nedělí příliš mnoho času.