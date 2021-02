AirPods 3: Vše, co o nich zatím víme

AirPods 3 nebo chcete-li 3. generace jsou bezesporu jedněmu z nejočekávanějších sluchátek letošního roku. Ačkoliv nás od jejich odhalení dělí zřejmě ještě zhruba měsíc, díky celé řadě úniků informací o něm víme již dnes relativně dost věcí – a mnohé si jsme schopni vyvodit z počínání Applu z předešlých let v kombinaci s pouhopouhým logickým myšlením. Pojďme se tedy společně podívat na první souhrn toho, co očekáváme Apple AirPods 3.

Design

Zatímco první a druhá generace AirPods je si podobná jako vejce vejci, třetí iterace těchto veleoblíbených sluchátek v základní verzi má doznat řady designových změn. Tou největší má být výrazné zkrácení jejich nožky ukrývající baterii, díky čemuž by se měla sluchátka stát o poznání ergonomičtějšími a zároveň i skladnějšími. Změnit by se dále mírně mělo i uchycení nožky k „hlavě“ sluchátka, což by mělo přinést lepší usazení AirPodu v uchu uživatele. Z doposud uniklých snímků se nicméně nezdá, že by se tvar „hlavy“ jako takové změnil, takže by měla sluchátka opět padnout všem, kteří jsou spokojení s tvarem drátových EarPods či 1. a 2. generace AirPods. Jednat se tedy bude i nadále o klasické pecky.

Někteří z vás se zcela určitě ptají, zda se letos konečně dočkáme i nové barevné varianty – ideálně pak černé. Odpověď na tuto otázku sice zatím bohužel se stoprocentní jistotou nemáme, nicméně podle informací některých leakerů má být letos odhodlán světu konečně sluchátka v černé barvě ukázat. Je nicméně potřeba podotknout, že podobné zprávy se šířily i v roce 2019 s blížícími se AirPods 2. generace a jak nakonec dopadly.

Funkce

Jelikož budou AirPods 3. generace opět „jen“ základním modelem AirPods, nemá smysl od nich očekávat žádné obří technologické vychytávky, kterými by zastínily AirPods Pro 1. či 2. generace. Mnohem pravděpodobněji se tak jeví spíše nasazení nového čipu a senzorů pro rychlejší rozpoznání vsunutí do ucha či vyjmutí z něj, potažmo pro detekci hlasu při hovorech nebo hlasové aktivaci Siri. Krom toho se pak dá předpokládat i to, že se rozloučíme s ovládáním ve formě poklepávání a začneme sluchátka ovládat podobně jako AirPods Pro – tedy stisky na jejich nožce, což sice nepůsobí moderněji, ale svůj účel to plní znamenitě. Pokud pak lačníte po vychytávkách typu ANC, režim propustnosti či podobně, zcela určitě se nedočkáte – tyto funkce totiž budou zcela určitě i nadále doménou AirPods Pro.

Co se týče zvuku, zde bychom si vsadili na jeho zlepšené a to zřejmě vcelku razantní. Doba jde totiž rychle dopředu a to, co uživatelům v předešlých letech stačilo, již v současnosti stačit absolutně nemusí – a u zvukového projevu platí toto pravidlo hned dvojnásob. Apple se proto takřka 100% pokusí úroveň zvuku u jeho sluchátek zlepšit, aby byly pro jeho uživatele ještě lákavějšími.

Když už jsme výše zmínili rychlejší zaregistrování hlasu pro pokyny pro Siri či hlasové hovory, byla by chyba nezmínit i určité vylepšení mikrofonů. AirPods jsou totiž mnohými využívány jako perfektní handsfree a jelikož si je této skutečnosti Apple zcela určitě velmi dobře vědom, na kvalitě mikrofonů zaručeně zapracuje. Studiovou kvalitu sice samozřejmě čekat tak úplně nelze, čistší záznam hlasu však jistojistě dorazí.

Dostupnost a cena

Zatímco u iPhonů 13 (Pro) či Apple Watch zvýšení ceny neočekáváme, v případě AirPods 3. generace je bohužel leakery a analytiky předpovídaný pravý opak – tedy její růst. Na jakou úroveň se cena dostane sice zatím známé není, nicméně jelikož Apple ponechá velmi pravděpodobně AirPods 2. generace ve své nabídce a AirPods Pro 1. generace nahradí AirPods Pro 2. generace ve stejné cenové hladině, budou AirPods 3 prodávány za cenu někde mezi těmito dvěma produkty – tedy odhadem někde kolem 6000 Kč. Změna designu si holt vybere svou daň.

Pokud by vás pak zajímala dostupnost, naprostá většina zdrojů je přesvědčena o tom, že sluchátka dorazí na začátku letoška – pravděpodobně pak někdy kolem první Keynote tohoto roku. Tu má mít Apple naplánovanou už na březen, konkrétně pak na jeho první polovinu. Od představení novinky nás tedy zřejmě dělí již jen něco kolem měsíce. Snad se jí tedy skutečně dočkáme a co víc – budeme s ní spokojení.