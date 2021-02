Apple Watch Series 7: Vše, co o nich zatím víme

Apple Watch Series 7 jsou bezesporu jedněmi z nejočekávanějších smartwatch letošního roku. Ačkoliv nás od jejich odhalení dělí ještě spoustu dlouhých měsíců, díky několika únikům už si o nich určitou představu lze vytvořit. Pojďme se tedy společně podívat na první souhrn toho, co očekáváme od Apple Watch Series 7.

Design

Zatímco o vzhledu iPhonů 13 (Pro) již máme díky celé řadě úniků víceméně jasno, v případě Apple Watch Series 7 je situace zcela opačná. Ačkoliv se naprostá většina analytiků shoduje na tom, že přinesou nový design, o co konkrétně se má jednat je stále nejasné. Za hotovou věc související s designem se tak v současnosti považuje maximálně tak změna fyzického bočního tlačítka na haptické podobné Home Buttonu z iPhonů SE 2 a přepracování digitální korunky, která též již zřejmě nebude podporovat stisk. Kromě toho se pak počítá i s dalším zúžením rámečků kolem displeje, díky čemuž tak budou hodinky z hlediska softwarových funkcí ještě využitelnější.

Kdybychom se pak měli zaměřit vyloženě a tělo hodinek, už bychom těžce vařili z vody. I přesto se však o to v krátkosti pokusíme, jelikož je vcelku pravděpodobné, že příliš daleko od pravdy nebudeme. V redakci totiž očekáváme, že bude u Apple Watch stejně jako u iPhonů, iPadů a pravděpodobně i budoucích Maců nasazen “hranatý” design bez zbytečných zaoblení, jelikož jedině tak si Apple zajistí sladění designu se svými dalšími produkty.

Co se týče použitých materiálů, Apple vsadí zcela určitě opět na hliník a ocel spolu s titanem. Očekávat ale zřejmě můžeme i návrat keramiky, jelikož tu alespoň dle patentů v souvislosti s Apple Watch opět zkoumá a i někteří analytici od svých zdrojů zaslechli, že se s nimi pro rok 2021 počítá. Zde je však nutné podotknout, že pokud tuzemští operátoři nezačnou do podzimu podporovat LTE, budou u nás oficiálně prodávané jen hliníkové modely.

Výdrž baterie

Kromě změny designu se většina zdrojů shoduje na tom, že se u Apple Watch Series 7 dočkáme velmi pravděpodobně i prodloužení výdrže baterie, která je v současnosti relativně chabá. Ačkoliv žádný z nich zatím neprozradil konkrétnější data, obecně se dá očekávat, že se budeme bavit o prodloužení výdrže maximálně v řádu několika hodin a to navíc možná jen při některých činnostech – například aktivní aplikaci Cvičení či čemkoliv podobně náročném. V tomto směru si tedy určitě nemá smysl dělat příliš velké iluze, jelikož je u Apple Watch kalifornský gigant velmi limitován jejich velikostí.

Nové funkce

Obecně se dá říci, že se Apple snažil v posledních letech zaměřovat primárně na zdravotní funkce a proto je víceméně jasné, že ani letos tomu nebude jinak. Ostatně, podle úniků informací bychom se měli letos dočkat přidání minimálně dvou nových zdravotních funkcí – konkrétně měřiče krevního tlaku a neinvazivního snímače hladiny cukru v krvi. V obou případech se tedy jedná o funkce, které by využitelnost hodinek v běžném životě posunuly na další level. Čím dál více se navíc v poslední době spekuluje i nad možností rozpoznat COVID-19 ještě před jeho propuknutím, jejíž nasazení by též s ohledem na současnou situaci přespříliš nepřekvapilo. Zde je však potřeba podotknout, že se Apple bude možná snažit funkci dostat na hodinky spíše softwarovou aktualizací, aby byla dostupná co nejvíce uživatelům, takže jí za exkluzivitu pro Series 7 zřejmě nebude možné označit.

Dostupnost a cena

Stejně jako předešlé body, i bod týkající se dostupnosti a ceny je svým způsobem dost nejasný. V minulosti totiž Apple představoval nové generace svých Apple Watch relativně náhodně a když už se zdálo, že svůj představovací styl ustálil a hodinky hodlá ukazoval spolu s iPhony, přišel rok 2020 a představení modelu Series 6 s iPadem Air v září. Je proto otázkou, jak se v tomto směru zachová letos, byť se jako nejpravděpodobnější nyní jeví záží a představení hodinek po boku iPhonů. Kdyby vás pak zajímala cena, ta bude velmi pravděpodobně na stejné nebo minimálně velmi podobné úrovni jako tomu bylo i loni u Series 6. Apple totiž své hodinky takřka nezdražuje.