iPhone 13: Vše, co o něm zatím víme

iPhone 13 je bezesporu jedním z nejočekávanějších telefonů letošního roku. Ačkoliv nás od jeho odhalení dělí ještě spoustu dlouhých měsíců, díky celé řadě úniků informací o něm víme již dnes relativně dost věcí – a mnohé si jsme schopni vyvodit z počínání Applu z předešlých let v kombinaci s pouhopouhým logickým myšlením. Pojďme se tedy společně podívat na první souhrn toho, co očekáváme od iPhonů 13.

Vzhled, rozměry a materiály

Jelikož jsme se většího designového upgradu dočkali teprve loni, od letošních iPhonů 13 se žádné velké “čachry” nečekají. Velmi pravděpodobně tudíž dostaneme do rukou telefony s ostrými hranami, hliníkovým tělem a skleněnými zády a přední stranou, jako tomu je i u iPhonů 12. Co se pak týče velikosti, prakticky všechny zdroje se shodují na tom, že můžeme minimálně ještě letos počítat s 5,4” a 6,1” modely, které se budou výkonnostně či fotoaparátově shodovat. Co však tak úplně jasné není, jsou barevné varianty, ve kterých telefony dorazí. Jelikož se bude jednat o “levnější” řadu, lze u nich stejně jako v letech 2018, 2019 a 2020 očekávat použití odvážnějších odstínů v čele s červenou, zelenou či modrou, které doplní klasiky ve formě černé a bílé. Po jakých barvách však sáhne Apple dále je nicméně v tuto chvíli ve hvězdách, byť se v kuloárech šušká například o světle růžové.

Výkon

Apple v posledních letech jasně ukázal, že u svých nejnovějších iPhonů nehodlá dělat ve výkonu žádné rozdíly a dá se očekávat, že ani v roce 2021 svou rétoriku nezmění. Je proto více než pravděpodobné, že se jak iPhony 13, tak 13 Pro dočkají čipsetu A15 Bionic, který bude opět nejvýkonnějším mobilním procesorem na trhu. Je nicméně otázkou, jak Apple zahýbe u základních “třináctek” s velikostí RAM paměti. Ta je totiž u základních iPhonů 12 o třetinu menší než u řady 12 Pro – dosahuje tedy 4 GB namísto 6 GB v případě vyšší varianty. Nebylo by proto příliš překvapivé, kdybychom se v tomto směru dočkali navýšení, byť klidně mírného například na 5 GB. Totéž by pak mohlo potkat i iPhony 13 Pro, o kterých se však podrobněji dočtete až zítra.

Co bude nasazení výkonnějších procesorů do iPhonů 13 znamenat? Ačkoliv zatím nemáme v ruce žádná konkrétní data a vlastně ani přesnější odhady, obecně se dá očekávat, že si čipset výkonnostně oproti jeho předchůdci ve formě A14 Bionic polepší zhruba o 20 až 40 % procent s tím, že zároveň klesne jeho energetická náročnost.

Displej

Jelikož dostaly “levné” iPhony OLED displeje teprve vloni, neočekáváme, že by se Apple v tomto směru chtěl letos jakkoliv pohnout kupředu. Je proto velmi pravděpodobné, že se iPhony 13 dočkají nasazení víceméně stejných panelů co jejich předchůdci ve formě 12 a 12 mini, což však rozhodně není špatná zpráva. Displeje “dvanáctek” lze totiž označit za jedny z nejlepší na trhu, byť se nemohou pochlubit vychytávkami typu 120Hz obnovovací frekvence, čtečka otisků v displeji a tak podobně. Ačkoliv se o obou těchto vylepšeních v souvislosti s iPhony 13 hovoří, velmi pravděpodobně je dostane jen vyšší modelová řada – tedy iPhony 13 Pro. Nemá proto smysl zde tyto technologie jakkoliv déle rozpitvávat.

Co si však krátké rozpitvání zaslouží je naopak zmenšený výřez v displeji, se kterým se letos údajně počítá a který velmi pravděpodobně dorazí do všech modelů. Proč? Jednoduše proto, že zrovna v tomto směru už si Apple zkrátka nemůže dovolit meškat, jelikož je za dlouhodobě nezměněnou velikost výřezu v displeji tvrdě kritizován prakticky ze všech stran. Bylo by proto dost riskantní, kdyby se rozhodl menším výřezem “odměnit” jen ty uživatele, kteří sáhnou po dražších modelech ve formě iPhonů 13 Pro.

Konektor

Přestože se v souvislosti s iPhony 13 relativně často hovoří o usmrcení Lightningu, u základní řady – tedy iPhonů 13 – se nic takové očekávat nedá. Pokud se totiž Apple skutečně pro usmrcení Lightningu rozhodne, velmi pravděpodobně se tak stane zprvu jen u jeho vlajkových lodí a to možná dokonce jen u jednoho ze dvou modelů – tedy buď u iPhonu 13 Pro nebo 13 Pro Max. Už nyní je totiž jasné, že se bude jednat svým způsobem o započetí další revoluce, kterou bude chtít zcela určitě odprezentovat na tom nejlepším, co bude mít v současné době k dispozici.

Fotoaparát a úložiště

Úroveň fotoaparátů iPhonů se rok od roku zvyšuje a nic jiného se proto neočekává ani letos od iPhonů 13. Přesné technické specifikace jejich fotomodulů sice zatím neznáme, už nyní je ale víceméně jasné, že je Apple opět osadí dvěma objektivy – konkrétně širokoúhlým objektivem a ultraširokoúhlým objektivem. Zatímco první jmenovaný příliš vylepšení nepotřebuje, druhý by minimálně lepší světelnost potřeboval jako sůl. Skvělou zprávou ale je, že by se jí měl skutečně dočkat, díky čemuž na něj budeme schopni fotit daleko kvalitnější fotky i za zhoršených světelných podmínek. Kromě zlepšení ultraširokoúhlého objektivu by se pak měl v modulu fotoaparátu objevit i LiDAR senzor pro 3D mapování okolí, které je fajn zejména při focení portrétů za zhoršeného světla. Fotoaparát totiž díky takto získaným datům dokáže snímek zaznamenat daleko lépe.

Zatímco iPhony 12 nabízí v základu 64GB, jako střední variantu 128GB a jako nejvyšší 256GB úložiště, iPhony 13 by mohly základ zvýšit na 128GB, střed na 256GB a nejvyšší variantu na 512GB. Ptáte se proč? To proto, že se u iPhonů 13 Pro počítá s nasazením 1TB varianty a jelikož Apple zpravidla čtyři úložné varianty iPhonů nevyrábí, mohli bychom se se základním 128GB úložištěm rozloučit a do rukou dostat modely 256GB, 512GB a 1TB, čímž by Apple opět solidně řady 13 a 13 Pro oddělil.

Dostupnost a cena

Spekulovat nad dostupností a cenou je v tuto chvíli popravdě dost předčasné, protože nás od premiéry telefonů dělí ještě více než půl roku, ve kterém se toho může stát opravdu mnoho. Dá se nicméně očekávat, že se bude Apple stejně jako v předešlých letech snažit iPhony ukázat už v září, aby měl co nejvíce času na jejich prodeje před Vánoci. Co se pak týče ceny, vzhledem k relativně minoritnímu upgradu z iPhonu 12 je velmi pravděpodobné nasazení stejných cen jako u iPhonů 12.