iPhony 13 Pro nabídnou 1 TB úložiště

Narážíte u svých iPhonů na omezení ve formě nedostatku úložiště na vaše soubory a to i přestože máte nejvyšší 512GB varianty? Pak pro vás máme skvělou zprávu. Podle velmi přesného leakera Jona Prossera má totiž Apple už letos v plánu osadit iPhony obřím 1 TB úložištěm.

V současnosti nabízí novější iPhony maximální úložiště 512GB. Přitom ještě v roce 2015 to bylo u iPhonu 6s 128 GB a o rok později pak jen 256 GB, na čemž Apple zůstal do roku 2018 a iPhonů XS. U naprosté většiny prototypů iPhonů 13 má však Apple podle Prosserových zdrojů testovat 1TB úložné čipy, které si tak velmi pravděpodobně najdou cestu i do finálních verzí produktů. Už nyní má však být kalifornský gigant rozhodnut, že z tohoto úložiště udělá exkluzivní vylepšení pro řadu Pro. Levnější iPhony 13 se tedy budou muset zřejmě spokojit “jen” s 512 GB, na které povýší z nynějšího maxima ve formě 256 GB. Co se pak týká dalších úložných variant, o těch bohužel zdroje neprozradily nic konkrétního.

Kromě informací o úložišti potvrdily zdroje Prossera i práce na zmenšení výřezu v displeji, který je i více než tři roky po svém představení pro mnohé jablíčkáře velkým strašákem. Jak výrazně se Applu podaří zmenšit je však bohužel v tuto chvíli nejasné, protože zatím neunikly žádná schémata, která by tento přepracovaný prvek světu poodhalila. O žádnou razantní změnu se nicméně pravděpodobně jednat nebude.

Novou generaci iPhonů odhalí Apple v průběhu letošního podzimu, pravděpodobně pak hned v září. V loňském roce si sice dal v tomto směru na čas a své telefony ukázal až v říjnu, avšak to jen proto, že měl kvůli pandemii koronaviru s jejich vývojem a výrobou velké problémy. Letos by však již měl být poučený z minulosti a díky tomu tedy i schopný světu přinést své nejočekávanější produkty v tradičním termínu.