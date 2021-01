Unikly další detaily iPhonů 13: Takto se Applu povede zmenšit výřez a zlepšit foťák

S blížícím se představení nové generace iPhonů přibývají i úniky informací, které tyto telefony poodhalují. O jeden poměrně zajímavý se dnes postaral portál DigiTimes, kterému se podařilo potvrdit nejen to, že se u “třináctek” dočkáme zmenšení výřezu v displeji a zlepšení fotoaparátu, ale dokonce i to, jak toho bude Apple schopen.

Podle zdrojů pocházejících přímo z dodavatelského řetězce Applu stojí za letošním zmenšením výřezu v displeji iPhonů 13 roky tvrdé práce na sjednocení některých komponentů do jednoho. A právě to se nyní mělo konečně podařit, díky čemuž je Apple schopen tento kontroverzní prvek upravit. Zajímavé je pak to, že měl být kalifornský gigant schopen sloučit hned tři komponenty do jednoho, díky čemuž bychom se mohli dočkat poměrně značného zmenšení výřezu jako takového. O kolik to přesně bude nicméně zatím zůstává zahaleno tajemstvími.

Co se pak týče vylepšení fotoaparátu, to chce minimálně u řady 13 Pro Apple provést nasazením výrazně větších snímačů, které by měly být schopné zachytit jednak více světla a jednak celkově více detailů daného snímku, čímž by se měly stát fotoaparáty opět o něco využitelnější. Levnější iPhony 13 by se pak měly dočkat nasazení senzoru použitého v iPhone 12 Pro Max, který je rovněž větší než senzory použité ve všech ostatních “dvanáctkách”.

Ačkoliv toho nyní DigiTimes více neprozradil, ze zpráv z dřívějška víme, že se u iPhonů 13 počítá například i se zvýšením obnovovací frekvence displeje ze současných 60 Hz na 120 Hz, díky čemuž by na nich měl vypadat pohyblivý obsah lépe. Dočkat bychom se rovněž měli návratu Touch ID, které má Apple v plánu implementovat pod displej a doplnit jím tak oblíbené Face ID. Poměrně zajímavé je přitom to, že za jeho návrat můžeme svým způsobem děkovat pandemii koronaviru, která přiměla lidstvo nosit ve velké míře roušky, se kterými si Face ID příliš nerozumí.