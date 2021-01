Letos žádný iPhone 13? Letošní iPhony se prý mají jmenovat jinak

O iPhonech chystaných pro letošní rok se prakticky neustále mluví jako o iPhonech 13. Málokoho by totiž v předešlých týdnech poté, co Apple od označení “S” loni upustil a opominul jej i u iPhonů 7 a 8, napadlo, že bychom se k němu letos vrátili. Jak se však zdá, “esku” zatím zcela neodzvonilo, jelikož by se do názvu letošních iPhonů mohlo opět navrátit. To by jinými slovy znamenalo, že bychom se letos nedočkali iPhonů 13, ale iPhonů 12S.

Letošní řada iPhonů toho má sice nabízet spoustu zajímavého, v porovnání s loňskými iPhony 12, které přinesly výrazné přepracování designu i zlepšení fotoaparátů, se však budou letošní novinky jevit jako relativně malé. Inženýři v Applu proto podle velmi dobrých zdrojů Bloombergu a dalších předních médií pracují s tím, že je letošní řada “esková” a to nejen funkcemi, ale také názvem. Ten je ale samozřejmě to poslední, co musí Apple v současnosti řešit. Nedá se proto se stoprocentní jistotou říci, zda si nakonec telefony označení 12S udrží až do září či nikoliv. Co se však už nyní dá říci, je to, že na názvu stejně ve výsledku prakticky nezáleží, byť v posledních letech vzbuzoval mezi jablíčkáři značné diskuze.

Mnozí zákazníci Applu nemohli překousnout skok z klasických arabských číslovek na římská čísla a poté změnu označení většího modelu z “Plus” na “Max”. V roce 2019 se zase čile spekulovalo nad tím, zda se Apple skutečně rozhodne zavést označení Pro pro dražší řadu svých telefonů. Ačkoliv mnozí velmi dlouho tyto plány Applu zpochybňovali, nakonec se v září ukázalo, že jsou pravdivé. Zda tomu tak bude i letos u iPhonů 13 či 12S však ukáže až čas. Jelikož jsou ale zprávy z předešlých řádků těmi prvními, které letošní iPhony označují za iPhony 12S, budeme se i my v našich článcích zatím raději držet označení iPhone 13.