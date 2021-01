iPhony 13 Pro se zbaví jednoho z největších neduhů předešlých generací

Jestli si na něco jablíčkáři u iPhonů relativně často stěžují, je to to, jak moc se dokáží při vyšší zátěži zahřát, kvůli čemuž jsou při ovládání skoro až nepříjemné. Krom toho má pak vysoká teplota i vliv na výkon samotného telefonu, který bývá do doby, než procesor “vychladne” přiškrcen, což se samozřejmě nemůže projevit jinak než celkovým výkonnostním snížením. S těmito problémy bychom se ale měli s příchodem iPhonů 13 alespoň částečně rozloučit.

Podle analytika Ming-Chi Kua chystá Apple pro iPhony 13 nový chladící systém podobný těm, které jsou využívány v herních smartphonech předních světových výrobců. Díky tomu by tak měl být u novinek zajištěn skvělý odvod tepla generovaného procesory, 5G moduly a dalšími komponenty, což by znamenalo jednak minimální zahřívání těla telefonu a jednak konec umělého přiškrcování výkonu kvůli přehřátí. To vše přitom při zachování stejných nebo jen minimálně větších rozměrů, než které nabízí řada 12. Celý systém by se měl dle zdrojů Kua opírat o parní chladící komoru, která by měla být schopná vnitřek telefonu chladit mnohem rychleji než je tomu u nynějšího řešení. Poměrně zajímavé je pak to, že celou technologii už má Apple testovat a jak se alespoň podle Kua zdá, s výsledky je zatím spokojený. Nasazení do iPhonů 13, konkrétně pak řady 13 Pro, tedy zatím nestojí nic v cestě. Vyhráno ale samozřejmě zatím není.

Snaha Applu zlepšit chlazení jeho telefonů není s ohledem na narůstající výkon jeho procesorů, ale i nasazení 5G modemů generujících v porovnání s LTE modemy výrazně více tepla či 120Hz displeje žádným překvapením – ba právě naopak. O podobném vylepšení se totiž ve světě Applu šušká již relativně dlouho, byť všechny spekulace se doposud ukázaly jako nepravdivé. Je ale potřeba podotknout, že o žádné z nich se doposud nemluvilo v souvislosti s testováním, které má nyní již probíhat. Snad se tedy tentokrát Apple konečně dobere úspěchu.