Základní iPhony 13 se dočkají vychytávky, kterou se doposud pyšnily jen modely z řady Pro

V současné době touto funkcí disponují jen prémiové řady iPhonů 12 Pro a nový iPad Pro. Od letošních iPhonů, které Apple představí tradičně v září, by se však měl LIDAR senzor objevit ve všech nových modelech, bez ohledu na jejich stupeň výbavy. Alespoň to naznačují první kusé informace týkající se letošních novinek.

Informace se objevila v obecnějším reportu, který pojednává o rozšíření podobných senzorických zařízení ve smartphonech platformy Android. Jen tak mimochodem je v reportu zmíněno, že se tyto senzory dočkají dalšího masivního rozšíření v rukou uživatelů, neboť je Apple letos nabídne u všech nových iPhonů 13, bez ohledu na jejich verzi a úroveň výbavy.

Fotogalerie iPhone 12 Pro Max prvni dojmy LsA 8 První dojmy z iPhone 12 Pro Max LsA První dojmy z iPhone 12 Pro Max LsA iPhone 12 Pro Max prvni dojmy LsA 2 První dojmy z iPhone 12 Pro Max LsA První dojmy z iPhone 12 Pro Max LsA iPhone 12 Pro Max unboxing LsA 10 Unboxing iPhone 12 Pro Max v podání LsA Unboxing iPhone 12 Pro Max v podání LsA iPhone 12 Pro Max unboxing LsA 11 Unboxing iPhone 12 Pro Max v podání LsA Unboxing iPhone 12 Pro Max v podání LsA Vstoupit do galerie

Podle reportu Apple uzavřel novou smlouvu se společností Sony, která bude LiDAR senzory pro nové iPhony vyrábět, a to minimálně do roku 2023. Nové senzory mají být modernější a technicky pokročilejší oproti těm, které Apple využívá v iPhonech 12 Pro a iPadech Pro nyní. Ještě je relativně brzy na to, odhadovat co všechno se objeví či neobjeví v nových iPhonech. Jejích konečná podoba pravděpodobně ještě zdaleka není finalizovaná a výroba jako taková vždy začíná až v průběhu léta. To však nikomu nebrání ve spekulacích o tom, co všechno letošní novinky přinesou. Co byste v nových iPhonech rádi viděli vy?