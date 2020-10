Další střípky o iPhone 13 jsou tu: Opět nabídne výřez v displeji, ale konečně méně výrazný

Pokud se neřadíte mezi fanoušky výřezu v displeji na iPhonech, následující řádky vás zřejmě zklamou. Nejenže se u tohoto prvku nechystá dle dostupných informací žádná změna v letošním roce, ale podle zdrojů leakera Ice Univerze se jej Apple nezbaví ani v roce příštím. Mírně jej sice upraví, ale v displeji jej budeme muset i nadále tolerovat.

Podle informací leakera má Apple v plánu změnit u iPhonů 13 nikoliv šířku výřezu, ale jeho výšku. Díky tomu by se tak měl stát méně výrazným, byť se stále relativně výrazně limitovaným prostorem pro stavový řádek. Návrat ikonických procent vedle baterie u něj tedy nečekejte. Na jeho úplné odstranění si tedy budeme muset počkat minimálně do roku 2022, přičemž s ohledem na to, v jakých cyklech vydává Apple větší upgrady svých telefonů se zdá pravděpodobnější spíš až rok 2023 a iPhone 14. Přeci jen, porušení tříletého cyklu je ze strany Applu velmi neobvyklé.

Měli jsme se dočkat už letos

S výrazně menším výřezem v displeji se počítalo už u letošních iPhonů 12. Z velké výřezové evoluce však nakonec zbylo jen mírné zmenšení a to navíc jen u nejmenšího 5,4” iPhonu 12 mini, u kterého by zřejmě výřez v současné podobě působil jako pěst na oko. Zbylé modely pak dostanou výřez ve zcela shodných rozměrech, jako tomu bylo v předešlých letech, byť bude připojen k displeji s užšími rámečky.