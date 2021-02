iPhone 13 Pro: Vše, co o něm zatím víme

iPhone 13 Pro je pro mnohé z nás nejočekávanějším telefonem letošního roku. Ačkoliv nás od jeho odhalení dělí ještě spoustu dlouhých měsíců, díky celé řadě úniků informací o něm víme již dnes relativně dost věcí – a mnohé si jsme schopni vyvodit z počínání Applu z předešlých let v kombinaci s pouhopouhým logickým myšlením. Pojďme se tedy společně podívat na první souhrn toho, co očekáváme od iPhonů 13 Pro.

Vzhled, rozměry a materiály

Stejně jako v případě iPhonu 13, o kterém jsme psali první větší souhrn včera, nelze ani od iPhonu 13 Pro očekávat žádná designová, rozměrová a ani materiálová revoluce. Letošní rok se totiž neponese ve znamená revoluce, ale spíše evoluce stávajících produktů, což jinými slovy znamená, že nemá smysl očekávat nic jiného než designově shodný telefon s tím, který Apple ukázal v loňském roce – byť s menším výřezem v displeji. Co se pak týče rozměrů telefonů, nepočítá se prakticky s ničím jiným než s příchodem 6,1” a 6,7” modelů, jelikož se tyto velikosti ukazují jako velmi dobrá a uživatelsky oblíbená volba. A žádné překvapení nechystá Apple ani z hlediska materiálů – opět tedy dostaneme do rukou telefony tvořené kombinací skla a nerezové oceli, která bude dostupná hned v několika barevných variantách. Zatímco se zlatou, bílou a vesmírně šedou se dá víceméně počítat, je otázkou, zda se Apple rozhodne v nabídce ponechat i půlnočně modrý model. Ten se sice těší mezi uživateli obří popularitě, ani to mu však nemusí pomoci k prodloužení života. Apple totiž velmi rád nově nasazené barvy omezuje na jeden rok, čímž dělá z takto barevných iPhonů exkluzivity dané řady. Nebylo by proto překvapením, kdyby nahradila modrou v nabídce Applu jiná barva.

Výkon

V tuto chvíli je jisté prakticky jen to, že srdcem novinky bude čipset A15 Bionic. Na čipy řady A totiž Apple u svých telefonů vsází již roky a je prakticky nemožné, že se letos rozhodne jinak. Pokud bychom však měli spekulovat nad výkonem tohoto procesoru, už bychom se pustili na dost úzký led. Výkonnostní testy či jakékoliv jiné úniky detailů o čipsetu totiž zatím venku nejsou, kvůli čemuž tak můžeme prozatím jen hádat, jak moc si výkonnostně letošní iPhony polepší. V uplynulých letech se nicméně jednalo zpravidla o nižší desítky procent oproti předešlé verzi a tudíž bychom ani letos nepočítali s ničím extrémnějším.

Kromě procesoru bude poměrně zajímavé i to, jak velkou dostanou letošní iPhony RAM paměť. V loňském roce se totiž Apple konečně trochu “odvázal” a iPhony osadil 6 GB, čímž se přiblížil androidí konkurenci. V minulosti se přitom k navyšování RAM moc neměl a proto po ní sahal jen zřídkakdy.

Displej

Od displeje iPhonů 13 Pro se toho obecně očekává skutečně mnoho. Na mysli nyní však výjimečně nemáme zobrazovací schopnosti panelu, ale spíše technologie, kterými by měl oplývat. O zmenšeném výřezu v jeho horní části už jsme psali výše, avšak ten by neměl být jeho jediným letošním vylepšením. Kromě něj se totiž podle všech dostupných úniků dočkáme konečně i navýšení obnovovací frekvence až na 120 Hz, přičemž iPhony by si měl úroveň obnovovací frekvence displeje nastavovat sám podle toho, co bude zrovna pro zobrazování obsahu na jeho displeji nejvhodnější, čímž by měl být schopný solidně spořit baterii. To však není ani zdaleka vše. U iPhonů 13 Pro se totiž počítá i s nasazením Touch ID pod displej, díky kterému by tak Apple učinil autentizaci uživatelů na iPhone nejpřívětivější, co kdy mohl. Super je navíc i to, že čtečka otisků prstů by měla fungovat pod celým displejem, díky čemuž by bylo její využití maximálně intuitivní.

Konektor

Ačkoliv se s nasazením USB-C namísto Lightningu nedá počítat ani letos, určitá změna by na spodní straně iPhonů přeci jen proběhnout měla. Na mysli máme konkrétně úplné odstranění nabíjecího portu minimálně u jednoho z chystaných iPhonů. díky čemuž by se tak stal telefon zcela bezdrátovým zařízením. Ačkoliv se může zdát podobný plán jako dost kontroverzní, je jasné, že by jí Apple jako již tradičně odstartoval malou portovou revoluci, jelikož by se po něm k podobnému kroku odhodlala i konkurence. Pokud by vás pak zajímalo, jaký model iPhonu 13 Pro má k odstranění Lightning portu nejblíž, je to podle úniků model 13 Pro Max.

Fotoaparát a úložiště

Že Apple letos opět vylepší fotoaparát iPhonů 13 Pro je prakticky jasné. Otázkou je však to, co vše budou vylepšení znamenat a potažmo jak se projeví. Valná většina úniků z posledních týdnů hovoří například o stabilizaci posunem senzoru nasazené na všech objektivech či lepší světelnosti u ultraširokoúhlého objektivu, díky čemuž by se tak měl stát tento objektiv o poznání vhodnějším volbou pro focení za špatných světelných podmínek, nežli je tomu nyní. Co dalšího fotoaparáty přinesou je nicméně v tuto chvíli ve hvězdách.

Co se týče úložiště, ani zde zatím není svět přespříliš moudrý. Zatím se totiž spekuluje maximálně tak o tom, že se iPhony dočkají zvýšení maximálního úložiště z nynějších 512GB na 1TB, což však s sebou velmi pravděpodobně přinese zrušení jedné ze současných úložných variant. Apple totiž prodává zpravidla jen tři úložné varianty svých telefonů. V úvahu proto připadá, že bychom se mohli rozloučit se 128GB modelem, což by znamenalo, že se základním stane 256GB model, středním 512GB model a tím nejvyšším pak 1TB model.

Dostupnost a cena

Jelikož Apple představuje své nové iPhony na podzim, nemá smysl polemizovat nad tím, zda se tak stane i letos či nikoliv. Otázkou je tak spíše to, zda se mu to podaří v září, což je tradiční měsíc pro představování jeho nových telefonů, nebo až v říjnu jako loni, k čemuž ho donutila pandemie koronaviru. Zdroje jsou nicméně zatím nakloněny variantě A. Co se pak týče cen, ty by měly zůstat na stejné úrovni jako loni a to i přes zamíchání úložišť.