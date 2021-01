Už žádné rozdíly. iPhony 13 pro USA a zbytek světa nabídnou stejně rychlé 5G

Už žádné rozdíly. Tak přesně podle tohoto hesla se podle dostupných informací řídí Apple při vývoji iPhonů 13, které plánuje světu představit letos na podzim. Všechny chystané modely chce totiž podle zdrojů portálu Patently Apple vybavit 5G technologiemi mmWave a sub-6Ghz, které jim zajistí maximální využití potenciálu 5G sítí kdekoliv na světě. Oběma technologiemi přitom v současnosti disponují z jeho portfolia jen americké verze iPhonů 12 (Pro).

Zjednodušeně se dá říci, že zatímco technologie mmWave je využitelná v 5G vysílači hustě pokrytých oblastech, sub-6GHz je vhodné do oblastí s menší hustotou vysílačů. První technologie je sice o poznání rychlejší než druhá, zato však potřebuje ke své funkčnosti výrazně hustější síť – v opačném případě její využitelnost strmě klesá. A právě kvůli tomuto faktu se Apple u iPhonů 12 rozhodl mmWave nasadit jen v USA, které je v budování 5G infrastruktury jedním ze světových lídrů. O rok později – tedy na podzim 2012 – však bude situace s 5G ve světě již zřejmě zcela jiná, díky čemuž se nasazení mmWave technologie pro všechny chystané iPhony 13 vyplatí, jelikož bude zkrátka daleko využitelnější než před rokem. O ideálním a hustém pokrytí se sice ještě pěkných pár let nebudeme moci bavit a proto bude hrát prim sub-6GHz, využitelnost mmWave však poroste a právě na to vsadí u nových iPhonů i Apple. Prvními poměrně slušně pokrytými zeměmi technologií mmWave by měly být po USA například Velká Británie, Německo, Kanada, Čína a Japonsko.

Anténní technologie pro mmWave zajistí Applu pro iPhony 13 společnosti Qiqi, která mu je dodává i nyní pro americké iPhony 12. Co se pak týče ceny telefonů, obecně se očekává, že s tou podpora mmWave nikterak nezamává. Ostatně, v posledních letech se iPhony prodávají stále za víceméně stejnou cenu a bylo by proto dost překvapivé, kdyby se Apple v letošním roce odhodlal ke změně – tím spíš, když se toho od iPhonů 13 neočekává ani zdaleka tolik jako loni od iPhonů 12. Vše nicméně ukáže až čas.