Apple se částečně loučí s titanem! Za rok jej u všech iPhonů Pro nepoužije

Zdá se, že titan coby materiál pro šasi iPhonů Apple příliš dlouho používat nebude, tedy minimálně ve větší míře. Už příští rok by se s ním totiž údajně měl částečně rozloučit a nasadit jej jen u jednoho z chystaných modelů. Přesvědčeny jsou o tom minimálně zdroje analytika Jeffa Pu.

Zatímco v současnosti disponují titanovým rámečkem iPhony 15 Pro a 15 Pro Max, přičemž letos se čeká jeho nasazení opět na oba dva modely řady Pro, v příštím roce by tomu už tak být nemělo. Z neznámého důvodu se totiž prý chce Apple u iPhonů 17 Pro vrátit ke hliníku s tím, že titan tedy zachová jen u iPhonů 17 Pro Max coby u vrcholového modelu v jeho nabídce. Dost možná tak na něj začne pohlížet podobnou optickou, jakou používá Samsun na své smartphony řady Galaxy S. I ty jsou totiž škálovány tak, že největší a nejvybavenější model Ultra dostal do vínku titan, zatímco zbytek si musí vystačit s jiným typem rámečku.

Velmi zajímavé je pak to, že na příští rok plánuje podle všeho Apple další z redesignu jeho iPhonů, jelikož Puovy zdroje tvrdí, že rámeček iPhonů 17, 17 Slim a S Pro bude jiný a celkově „komplikovanější“ než je tomu nyní. Co si pod tímto popisem představit sice můžeme zatím jen hádat, jasné je však minimálně to, že se se zachováním nynějšího designu evidentně tak úplně nepočítá. I přesto je ale částečný odklon od titanu velkým překvapením, jelikož právě tento materiál promoval Apple loni coby jednu z nejzásadnějších novinek iPhonů za poslední roky.