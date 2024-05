Tento iPhone dostane příští rok výrazně menší Dynamic Island

Je tomu sice teprve pár hodin, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že se zrušení Dynamic Islandu v příštím roce odkládá, a už tu máme další zajímavou zprávu související právě s tímto ikonickým prvkem iPhonů posledních let. Ty vynesl konkrétně přední displejový expert Jeff Pu, který se svými předpovědmi trefil v předešlých měsících již mnohokrát přímo do černého. Co prozradil tentokrát?

Podle Puových informací má Apple v příštím roce nasadit novou technologii pro snímač Face ID, který umožní jeho výrazné zmenšení. Zprvu však chce vše otestovat jen na iPhonu 17 Pro Max coby jeho vlajkové lodi s největším prodejním potenciálem i kvůli dalším vylepšením, které pro něj plánuje. Měl by to být totiž právě iPhone 17 Pro Max, který coby první iPhone nabídne další navýšení optického zoomu u fotoaparátu a další upgrady fotosoustavy, které celkově fotoschopnosti iPhonů posunou na další level. Dá se nicméně očekávat, že o rok později se bude Dynamic Island zmenšovat i u iPhonů 18 Pro a snad i základních „osmnáctek“.