Příchod Face ID pod displejem na iPhonech se opět odkládá! Na kdy je nyní v plánu?

Pokud nemůžete stále na iPhonech přijít na jméno výřezům v displeji či podlouhlým průstřelům á la Dynamic Island, máme pro vás špatnou zprávu. Apple totiž podle velmi přesného displejového analytika Rosse Younga opět přehodnotil své plány na přesunutí Face ID a přední kamery pod displej, což jinými slovy znamená, že se příchod iPhonu bez jakéhokoliv rušivého prvku v displeji odkládá.

V dubnu letošního roku přišel Young s tím, že Apple počítá s nasazením prvních iPhonů s Face ID a kamerou pod displejem v roce 2025 u iPhonů 17 Pro a 17 Pro Max. Jak se však zdá, problémy ve vývoji celého řešení jej nyní přiměly přehodnotit plány s tím, že nově počítá s příchodem prvních iPhonů bez rušivých prvků v displeji až v roce 2026. Jednat by se tedy mělo o iPhony 18 Pro a 18 Pro Max s tím, že o rok později by pak totéž řešení měly dostat i základní iPhony – tedy modely 19 a 19 Plus, pokud tedy dorazí.

Ohledně displejů iPhonů má však Apple do budoucna ještě podstatně větší plány než „jen“ skrytí Dynamic Islandu. Youngovy zdroje totiž tvrdí, že chce Apple přejít i na nový typ panelů, který je oproti těm nyní využívaným ještě úspornější, což by mělo přinést delší výdrž baterie a hypoteticky také příchod Always-on displeje i na non-Pro iPhony. V budoucnu je tedy z hlediska displejů na co se těšit.