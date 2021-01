Mobil Pohotovost začala prodávat HomePod mini

Komerční sdělení: Nedávno představený HomePod mini nelze označit jinak než jako celosvětový hit. Jablíčkáři se po něm totiž mohou díky jeho nízké ceně, skvělému zvuku i řadě užitečných funkcí doslova utlouct, což se projevuje na jeho mizerné dostupnosti. Poptávka po něm totiž v současnosti výrazně převyšuje nabídku, kvůli čemuž lze jeho sehnání i několik měsíců po startu prodejů označit za malý zázrak. Pokud si chcete tento zázrak dopřát nyní i vy, určitě vás potěší, že se HomePod mini dostal i do nabídky Mobil Pohotovostí a co víc – černá varianta je v současnosti skladem.

Fotogalerie Apple HomePod mini HomePod mini Apple HomePod mini textil HomePod mini display +16 Fotek HomePod mini HomePod mini detail Zdroj: Redakce Letem světem Applem HomePod mini green light HomePod mini kabel HomePod mini HomePod mini homePod mini black HomePod mini HomePod mini baleni HomePod mini adapter HomePod mini HomePod mini uboxing HomePod mini krabicka HomePod mini baleni HomePod mini Vstoupit do galerie

Mobil Pohotovost prodává evropskou verzi HomePodu mini, díky čemuž vám v krabičce dorazí kromě reproduktoru i nabíječka kompatibilní k tuzemským zásuvkám. Vy tedy nebudete muset řešit redukce ani jiné adaptéry, kterými byste nahradili přibalený 20W kousek. V současnosti je sice skladem jen vesmírně šedá barevná varianta, v brzké době by však měla Mobil Pohotovost naskladnit i bílou a to též v evropské verzi. Co se pak týče ceny, HomePod mini je u tohoto prodejce nabízen za přívětivých 3690 Kč, díky čemuž se řadí mezi nejlevnější produkty v nabídce Applu (nebudeme-li tedy brát v potaz řemínky, kryty a podobně).

A co že vlastně HomePod mini nabízí? Jak již bylo zmíněno výše, primárně skvělý zvuk, ale i celou řadu chytrých funkcí. Využít jej lze například jako domácí centrum pro vzdálené ovládání HomeKitu. Samozřejmostí je pak integrace umělé asistentky Siri, která dokáže vyřešit spoustu vašich hlasových požadavků a pokynů do několika málo vteřin. Jedná se tedy zkrátka a dobře o všestrannou hračku, kterou si určitě zamilujete.

HomePod mini na Mobil Pohotovosti zakoupíte zde