Co dělat, když pod stromečkem naleznete iPhone

Ještě než se pustíte do čtení následujících řádků, rádi bychom vás upozornili na to, že jsou věnovány primárně uživatelům, kteří pod stromečkem nalezli svůj první Apple produkt. Právě ti totiž rady z tohoto článku využijí nejvíce (a pravděpodobně i jediní).

Pokud jste si vyhledali přesně tento článek, tak to znamená, že jste přes celý uplynulý rok museli být extrémně hodní a vysloužili jste si tak zbrusu nový iPhone. V případě, že se jedná o váš první jablečný telefon, tak právě v tomto článku najdete všechny podstatné informace, které byste jakožto začátečníci měli znát. Naopak, pokud už jste někdy jablečný telefon vlastnili, tak se v tomto článku nic moc nového nedozvíte. Každopádně, nový iPhone si nekupujeme jen tak každý den, takže je klidně možné, že jste na něco mohli zapomenout. Pojďme se tedy společně podívat, jak s iPhonem vstoupit do jablečného světa.

Rozbalení a první spuštění

I když se to nemusí zdát, tak rozbalování nového iPhonu je svým způsobem magické. Jak už jsem zmínil výše, tak se nejedná o každodenní rutinu, ba naopak o proces, který se vám podaří zopakovat jednou za pár let. I proto vám doporučuji, abyste si našli nějaké klidné místo, kde se na vás nebude nikdo dívat, a kde si užijete každý jeden moment. Při rozbalování stačí tedy sundat klasickou průhlednou fólii, a poté nechat spodní část krabičky, aby z té vrchní vyjela. V tomto případě si dávejte pozor, aby vám iPhone nespadl na zem – nachází se totiž hned nahoře, takže stačí nějaký prudký pohyb a problém může být na světě. Jakmile z iPhonu sundáte ochrannou fólii, která chrání displej a případně i samotné tělo, tak stačí stisknout tlačítko po spuštění na pravé straně zařízení (u starých iPhonů nahoře). Po spuštění se objeví logo Applu, a poté stačí vyčkat, dokud se neobjevíte na obrazovce určené pro nastavení. Nemělo by se to stát, každopádně pokud se vám iPhone nedaří zapnout, tak jej připojte k napájení pomocí USB – Lightning kabelu.

Jestliže jste se úspěšně dostali na obrazovku, na které se střídají pozdravy z celého světa, tak se stačí proklikat nastavením. Prvně si zvolte jazyk a lokalitu, poté se připojte k Wi-Fi síti. Po tomto kroku je nutné, abyste do iPhonu vložili SIM kartu ve formátu nano – stačí vzít z manuálu iPhonu speciální špendlík, kterým vysuňte slot na SIM kartu na boční straně telefonu. Po vložení se iPhone připojí k síti a takzvaně se aktivuje. Po úspěšné aktivaci je nutné, abyste si vytvořili Apple ID (pokud už jej máte, tak se pod ním přihlaste). Celý proces registrace je opravdu velmi jednoduchý – stačí zadat váš e-mail, jméno, příjmení, datum narození, platební metodu a několik dalších informací o vás. Stačí se držet informací, které se objeví na obrazovce. Kromě toho pak bude nutné nastavit biometrickou ochranu Touch ID (otisk prstu) nebo Face ID (sken obličeje).

Co bude s daty?

Jakmile provedete úspěšné vytvoření Apple ID, tak se ocitnete před velmi důležitým krokem. Berte na vědomí, že jakmile jednu z následujících možností zvolíte, tak už nedostanete možnost pro navrácení se zpět. Momentálně je tedy nutné určit, jakým způsobem se do vašeho nového iPhonu (ne)přesunou data. Pokud se jedná o váš první iPhone, tak máte dvě možnosti – buď jej nastavíte jako úplně nový, anebo zvolíte možnost pro přesun dat z telefonu s operačním systémem Android. Pokud zvolíte první možnost, tak nemusíte nic řešit, u druhé možnosti je pak na Android zařízení nutné stáhnout aplikaci Move to iOS, pomocí které poté přesun dat provedete. Jednoduše po stažení stačí aplikaci spustit a navzájem přepsat jednotlivé kódy, čímž se zařízení propojí. Pak už si jen zvolte, jaká data se mají přesunout do vašeho nového iPhonu. Při tomto procesu je nutné, aby obě zařízení byla připojená na stejné Wi-Fi, a aby byly v blízkosti kvůli Bluetooth.

Pokud na nový iPhone přecházíte ze staršího jablečného telefonu, na kterém jste měli nainstalovaný alespoň iOS 11, tak je celý proces o mnoho snažší. Stačí, abyste obě zařízení přesunuli blízko sebe. Poté se na starém zařízení objeví možnost pro rychlé nastavení, kterou stačí potvrdit. Nakonec stačí naskenovat speciální obrazec a přesun dat ihned započne. V tomto případě je vše velmi rychlé a intuitivní – samozřejmě i v tomto případě stačí, abyste se drželi pokynů na obrazovce. Nejedná se o nic složitého.

Personalizace iPhone

Jestliže jste úspěšně prošli jedním z výše uvedených postupů, tak gratulujeme – v současné době už byste se měli nacházet na domovské obrazovce iOS. Jestliže jste přesunuli data ze starého iPhonu na nový, tak zde pro vás celý postup končí – veškerá data, aplikace i nastavení se totiž automaticky přesunula na nový iPhone. Pokud jste každopádně zvolili, že chcete iPhone nastavit jako nový, tak musíte celou personalizaci provést sami, tak stejně v případě, že jste přesunuli data z Android telefonu. Prvně doporučuji, abyste si postupně prošli nativní aplikaci Nastavení, kde naleznete funkce, které byste možná chtěli (de)aktivovat. Co se týče aplikací, tak se po přesunu dat z Androidu některé z nich začnou stahovat, ostatní je každopádně opět nutné ručně stáhnout z App Store. Po prvním spuštění App Store se budete muset přihlásit k vašemu Apple ID, až poté budete moci aplikace stahovat. U jednotlivé aplikace vždy stačí pro stažení klepnout na Získat a autorizovat se, pokud je aplikace placená, tak je samozřejmě nutné částku zaplatit.

Zdroj: Unsplash

Přesunutí oblíbené hudby

V současné době většina uživatelů používá k poslechu hudbu streamovací aplikace. Jedná se o nejjednodušší a nejmodernější způsob, pomocí kterého lze nejen na iPhone poslouchat hudbu. Pokud ještě mezi uživatele streamovacích aplikací nepatříte, tak je právě teď ta pravá chvíle, abyste to změnili. Pokud se totiž vrhnete do ručního přesouvání sbírky skladeb do vašeho iPhonu, tak se dost možná na první pokus zapotíte. Prvně je tedy nutné, abyste iPhone připojili k Macu či počítači. Na Macu je pak nutné, abyste otevřeli Finder, a poté v levém menu klepnuli na vaše zařízení. Zde se přesuňte do záložky Hudba a aktivujte synchronizaci. Jestliže máte počítač s Windows, tak budete potřebovat aplikaci iTunes, kterou stáhněte a nainstalujte. Poté už jen stačí, abyste v iTunes vlevo nahoře klepnuli na ikonu vašeho zařízení, poté se přesunuli do sekce Hudba a aktivovali synchronizaci. Nakonec nezapomeňte vpravo dole synchronizaci tlačítkem potvrdit.

Zálohování fotografií

Co si budeme nalhávat, právě fotografie jsou pro většinu z nás velmi cenné – a přesně proto byste je měli vždy alespoň nějakým způsobem zálohovat. V současné době je velmi populární zálohování prostřednictvím iCloudu, tedy vzdáleného serveru od Applu. Každý uživatel od Applu dostane zdarma 5 GB úložiště na iCloudu, což každopádně není mnoho, a pokud se pro tuto možnost zálohování rozhodnete, tak si brzy budete muset úložiště rozšířit. Pokud naopak chcete fotografie zálohovat ručně přímo do vašeho Macu či počítače, tak samozřejmě můžete – celý proces každopádně není tak moderní a nějakou dobu bude trvat.

Zvýšení či snížení tarifu úložiště na iCloudu:

Prvně je samozřejmě nutné, abyste zařízení opět připojili k Macu či počítači. Na Macu poté otevřete nativní aplikaci Přenos obrázků, vlevo vyberte vaše zařízení, nastavte umístění souborů a celý proces potvrďte. Poté proces přesunu obrázků započne a nyní už jen stačí vyčkat. V rámci operačního systému Windows pak stačí spustit nativní aplikaci Fotky, kde klepněte na tlačítko Import. Pak už se jen stačí rozhodnout ohledně roztřídění fotografií a vyčkat, až se veškerá data přenesou.

Závěr

Pokud jste tento článek dočetli až po tuto část, tak to znamená, že se vám s největší pravděpodobností podařilo s novým iPhonem ujít první krůčky. Rozhodně vás ale ani nyní nenecháme na holičkách – na magazínu Letem světem Applem totiž budou i v následující dny vycházet speciální články, ve kterých se budete moci dočíst o různých tipech a tricích, které vám s používáním (nejen) iPhonu pomohou. Rozhodně se popřípadě nebojte využít lupu v pravé horní části stránky, pokud vás něco bude zajímat. S novým iPhonem pak nezapomínejte na pravidelný úklid úložiště, starejte se také o jeho vzhled a ideálně nalepte ochranné sklo a použijte obal.