Na internetu najdete nespočet různých návodů, pomocí kterých lze z iPhonu do Macu exportovat fotografie. Bohužel mi ale přijde, že tyto návody jsou často zbytečně složité. Pro export fotografií z iPhonu do Macu rozhodně nepotřebujete žádnou aplikaci třetí strany a už vůbec si žádnou takovou aplikaci nemusíte kupovat. Apple by byl jednoduše sám proti sobě, kdyby do macOS nepřidal utilitu, se kterou by byl přenos fotografií jednoduchý. Nutno podotknout, že v tomto případě nemluvím ano o aplikaci iTunes, která už v macOS 10.15 Catalina stejně není k dispozici. Pojďme se tedy společně v tomto článku podívat, jak lze jednoduše exportovat fotografie z iPhone do Macu.

Jak exportovat fotky z iPhone do Macu

Vše, co budete k exportu fotek z iPhonu do Macu potřebovat, je váš iPhone, Mac a Lightning kabel. Jakmile budete mít trojici těchto věcí připravených, tak postupujte následovně. Nejprve se chopte vašeho Macu, na kterém otevřete aplikaci Přenos obrázků. Tuto aplikaci můžete najít buď pomocí Spotlightu (lupa v pravé části horní lišty), anebo ji můžete spustit ze složky Aplikace. Po spuštění a načtení aplikace připojte váš Lightning kabel k iPhonu, a poté jej zapojte do vašeho Macu či MacBooku. Nyní pár sekund vyčkejte, dokud se na obrazovce iPhonu nezobrazí informace o připojení k počítači, kde klepněte na Důvěřovat. Poté dojde ke spojení iPhonu s Macem. Vám už poté stačí v levém menu aplikace Přenos obrárzků na Macu klepnout na název vašeho zařízení a počkat, dokud se nenačtou všechny fotografie.

Po načtení fotografií už si stačí vybrat, které fotografie chcete exportovat. Pokud chcete exportovat jen některé fotografie, tak si je označte, níže zvolte destinaci pro uložení fotek, a poté klepněte vpravo dole na tlačítko Importovat. Vybrané fotografie se poté importují na místo, které jste zvolili. V případě, že chcete přenést veškeréfotografie najednou, tak si opět vyberte ve spodní části okna destinaci pro uložení fotek, a nakonec klepněte na Importovat vše. Jakmile se všechny fotografie úspěšně importují do Macu, tak můžete aplikaci Přenos obrázku zavřít a iPhone od Macu odpojit.