Ty nejlepší vtípky na nová sluchátka Apple AirPods Max z českého i zahraničního internetu

Jak jste si již mohli na našem magazínu všimnout, Apple si včera připravil pro všechny své uživatele menší vánoční překvapení. Tiše totiž světu ukázal nová náhlavní sluchátka AirPods Max, která mají lákat na skvělý zvuk a futuristický design. Spolu hardwarovou novinkou bylo rovněž oznámeno datum spuštění služby Fitness+. Pokud jde o AirPods Max, podrobnosti o technických specifikacích a barevných provedeních se můžete dočíst v našem samostatném článku.

Jakmile je představen nějaký jablečný produkt, pravidelně se vyrojí značné množství kritiků, kteří si z něj, ač občas po právu, utahují. Nejčastěji se tak děje vtipnými memy. Můžete být opravdu zarytý jablíčkář, zřejmě u některých fotek ale ucukne koutek i vám. Kromě vysoké ceny, jež přesahuje hranici 16 tisíc korun, si šprýmaři berou za cíl také design sluchátek, který však například my v redakci shledáváme za povedený. Schytává to pak samozřejmě i Smart Case. Sociální sítě tak vidí nejvyšší řadu jablečných sluchátek jako podprsenku, nevkusnou kabelku, kryt na oči nebo třeba hmyz. Ostatně posuďte sami v galerii na boku tohoto odstavce. Z obdobných vtípků si skutečně není třeba lámat hlavu, jelikož podobné narážky se skutečně objevují u všech produktů, a to nejen jablečných. Nedávno to schytaly například konzole Playstation 5, Xbox Series X a Xbox Series S. Jak se nová sluchátka AirPods Max líbí vám?