Vše, co jste chtěli vědět o AirPods Max

Pokud pravidelně sledujete náš magazín, tak vám zajisté dnes odpoledne neuniklo představení zbrusu nových jablečných sluchátek s označením AirPods Max. Jedná se o vůbec první náhlavní sluchátka od Applu, a pokud si myslíte, že jim kalifornský gigant věnoval celou konferenci, tak se pletete. V tomto případě došlo pouze k představení prostřednictvím tiskové zprávy, což je více než pochopitelné – profesionální sluchátka samozřejmě nejsou pro spotřebitele tak moc zajímavá jako například iPhone. I přesto mezi našimi čtenáři zajisté najdeme nějaké audiofily, kteří už si AirPods Max objednali, anebo kteří čekají na první recenze, aby se mohli rozhodnout. V tomto článku se společně podíváme na kompletní rozbor zmíněných nejnovějších sluchátek od Applu.

Zpracování a barva

U profesionálních sluchátek vás samozřejmě kromě zvukového podání zajímá zpracování a design. Ani v tomto případě Apple nijak neotálel a rozhodl se připravit taková sluchátka, která se budou líbit většině spotřebitelům, a která také perfektně sednou na jakoukoliv hlavu. Co se týče klenby hlavového mostu, tak ta je vytvořena z prodyšné tkané síťoviny. Díky tomuto materiálu dochází k rovnoměrnému rozkládání hmotnosti sluchátek po celé hlavě, kromě toho způsobuje také snížení celkového tlaku na hlavu. Kostra sluchátek je vytvořena z nerezové oceli – ta se skrývá pod měkkou skořepinou. AirPods Max jsou tedy perfektně pevné, ale zároveň pružné a pohodlné. A o tom, že vypadají skvěle, asi není třeba mluvit. Zmínit musíme také teleskopická ramena, která se hladce posouvají a drží v nastavené poloze. Díky tomu sluchátka pohodlně sedí na hlavě a doléhají.

Zdroj: Apple

Mušle sluchátek jsou pak provedené z anodizovaného hliníku a disponují revolučním mechanismem, který umožňuje nezávislé otáčení a vyrovnávání tlaku. Co se týče samotných náušníků, tak ty jsou potažené speciální textilní síťovinou. Díky tomuto materiálu mohou náušníky perfektně přilehnout na uši jako měkké polštářky. Nesmíme zapomenout ani na akustickou pěnu náušníků, která jemně a spolehlivě těsní od okolních zvuků. Právě perfektní těsnění je velmi důležité pro fantastický zvuk a pro aktivní potlačování hluku. Co se týče ovládání, tak se Apple inspiroval u Apple Watch – konkrétně si pro AirPods Max propůjčil digitální korunku. S pomocí ní můžete na sluchátkách jednoduše měnit hlasitost, spouštět a pozastavovat přehrávání, přeskakovat skladby, anebo třeba přijímat a odmítat hovory a zapínat Siri. AirPods Max jsou k dispozici v pěti barvách – vesmírně šedé, stříbrné, zelené, blankytně modré a růžové – vybere si tedy bezesporu opravdu každý.

Barvy AirPods Max:

Audio technologie

V samotné tiskové zprávě Apple uvádí, že při vývoji AirPods Max vzal to nejlepší z již existujících AirPodů a vložil to do těla náhlavních sluchátek. Pokud se v AirPodech příliš neorientujete, tak s největší pravděpodobností nevíte, s čím vším mohou AirPods Max přijít. Prvně musíme zmínit speciální budič s dvojitým prstencem neodymových magnetů přímo od Applu, který pomáhá vytvářet zvuk s naprosto minimálním zkreslením v celém slyšitelném frekvenčním rozsahu. Pod tím si můžete představit mohutné basy, přesné středy a věrné, čisté výšky. Nutno podotknout, že AirPods Max disponují „sluchátkovým“ jablečným čipem Apple H1, který slouží například pro rychlé přepínání mezi jednotlivými zařízeními. Kromě toho se H1 stará o výpočetní audio, díky kterému je zážitek při poslechu naprosto revoluční. Výpočetní audio může perfektně fungovat díky využití 10 zvukových jader, díky kterým dochází až k 9 miliardám zvukovým operacím za jedinou sekundu.

Aktivní potlačování hluku, režim propustnosti a prostorové audio

Výpočetní zvuk poté přináší hned tři odlišné režimy. Nejznámějším je aktivní potlačování hluku, kdy mikrofony sluchátek poslouchají okolní zvuky a do uší vám pustí jejich inverzní signál, čímž dojde k perfektnímu vyrušení. Mimo to nabízí AirPods Max také režim propustnosti, který dokáže při aktivním potlačování hluku rozpoznat mluvené slovo, takže se při poslouchání můžete bez problémů začít bavit s nějakým kamarádem bez toho, aniž byste museli hudbu úplně vypínat. Nechybí ani prostorový zvuk, který zaručuje při sledování filmů a seriálů poslech jako v kině. Prostorový zvuk s dynamickým snímáním polohy hlavy pomocí akcelerometrů a gyroskopů sleduje i ten nejmenší posun hlavy, aby byl zvuk perfektně orientován směrem k zařízení. Zapomenout pak nesmíme ani na adaptivní ekvalizaci, která přizpůsobuje zvuk podle dolehnutí náušníků.

Jsou to AirPody, jak je známe!

Nechybí samozřejmě také klasické funkce, které můžete využívat u klasických AirPodů či AirPodů Pro. Po prvním spuštění se vám tedy na displeji iPhonu ihned objeví malé rozhraní pro okamžité nastavení. Pokud vlastníte vícero jablečných zařízení, tak se sluchátka samozřejmě mezi nimi přepínají – jednoduše se tak automaticky při poslouchání hudby na Macu přepnou na příchozí hovor na iPhone, apod. Využít můžete také sdílení zvuku, pomocí kterého lze jednu stopu z iPhonu sdílet na dvoje sluchátka AirPods – to se hodí například tehdy, pokud chcete s kamarádem či přítelem poslouchat stejnou hudbu zároveň. Už dávno tedy nemusíte nehygienicky každý nosit jedno sluchátko.

Zdroj: Apple

Pouzdro Smart Case a baterie

Věřte nebo ne, společně s AirPods Max najdete v balení také měkké a tenké pouzdro Smart Case, a to zcela zdarma. To je od Applu vcelku nevídané – většina z nás by čekala, že si pouzdro Smart Case budeme muset ještě za několik tisíc dokoupit. Naštěstí se ale tohle nekoná a jak už jsem zmínil, jedná se o příjemné překvapení. Pouzdro Smart Case však není jen tak ledajaké pouzdro. Pokud do něj AirPods Max vložíte, tak se automaticky přepnout do ultra-úsporného režimu, ve kterém si baterie zachovává úroveň nabití a sluchátka se tedy při nepoužívání nijak nevybíjí.

Když už jsme v minulém odstavci nakousli baterii, tak se na ni společně pojďme podívat v tomto odstavci. Konkrétně Apple uvádí, že AirPods Max dokáží na jedno jediné nabití vydržet až 20 hodin poslechu hudby, sledování filmů či vyřizování hovorů, a to se zapnutým aktivním potlačováním hluku a prostorovým zvukem. Pomocí konektoru Lightning pak sluchátka zvládnete za pouhých 5 minut nabít na 1,5 hodiny poslechu.

Dostupnost a cena

Jak už jsme zmínili v úvodu, tak AirPods Max můžete zakoupit v pěti různých barevných variantách. Pro zopakování se jedná o vesmírně šedou, stříbrnou, zelenou, blankytně modrou a růžovou. Kromě barev si však na sluchátka můžete také bezplatně nechat cokoliv vygravírovat. Co se týče cenovky, tak ta je stanovena na příjemných 16 490 korun. V době psaní tohoto článku je datum dodání stanoveno na 5. ledna, a to jak s gravírováním, tak bez. U ostatních prodejců se AirPods Max samozřejmě brzy objeví taktéž.