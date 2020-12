Apple představil náhlavní sluchátka AirPods Max

První náhlavní sluchátka od Apple jsou konečně tu! Nesou název AirPods Max a k jejich představení došlo před malou chvílí skrze tiskovou zprávu zveřejněnou v Newsroomu Applu. Co tedy tato žhavá novinka přináší?

Podle slov Applu jsou nová sluchátka AirPods Max inovativním kusem elektroniky s vysoce kvalitním zvukem, která je zajišťován vlastním akustickým designem, čipy H1 a pokročilým softwarem pro dokonalé zprostředkování zvuku. Mezi hlavní přednosti sluchátek dále patří adaptivní ekvalizér, aktivní potlačení okolního hluku, režim propustnosti a samozřejmě i podpora prostorového zvuku – nabízí tedy jinými slovy vše, co AirPods Pro, od kterých se pak odlišují adaptivním ekvalizérem.

Sluchátka jsou vyrobena z nerezové oceli a hliníku, což jsou materiály, na které Apple vsází již řadu let. Jelikož se jedná o klasická náhlavní sluchátka, nechybí samozřejmě ani relativně velké náušníky tvořené prodyšným úpletem, který je použit i na náhlavní most. Samozřejmostí jsou pak teleskopická ramena pro úpravu velikosti sluchátek na hlavě uživatele. Co se pak týče náušníků, ty jsou vyrobeny z akusticky upravené paměťové pěny, díky které by měly perfektně doléhat k hlavě uživatele a velmi dobře utěsnit vnitřní a vnější prostor a tedy i zajistit dokonalé podání zvuku bez vnějšího rušení. Pro ovládání použil Apple digitální korunku velmi podobnou té, kterou využívá i u Apple Watch. Ovládat přes ní půjde jak hlasitost, tak například i pauzování/spouštění skladeb, potažmo příjímání nebo ukončování hovorů. Samozřejmostí je pak i aktivace Siri. Sluchátka dále disponují i speciálním tlačítkem na ovládání zvukového filtru – lze jím tedy (de)aktivovat ANC či režim propustnosti.

O zvuk se u sluchátek stará 40 mm dynamický měnič zajišťující bohaté a hluboké basy, vynikající středy a ostré a čisté výšky, díky čemuž by měly být zvuky produkované sluchátky ve všech směrech jedinečné. Sluchátka se rovněž pyšní technologiemi, které by jim měly zaručovat prakticky neslyšitelné zkreslení zvuku při vysokých hlasitostech. Co se týče výpočtu zvuku, který je pro sluchátka klíčový k jeho kvalitnímu podání, k tomu je využíváno celkem 10 zvukových čipů, které jsou schopné provést 9 miliard operací za sekundu. Díky tomu se tak AirPods Max pochlubí vynikající kvalitou, režimem propustnosti i skvělým prostorovým zvukem. Pokud by vás pak zajímala funkčnost adaptivního ekvalizéru, ten bude analyzovat okolí a podle toho upravovat zvuk ve sluchátkách tak, aby zněl stále co možná nejlépe. Velmi dobrá je i výdrž sluchátek – Apple u nich totiž slibuje parádních 20 hodin přehrávání, což naprosto skvělé. Dobíjení je pak řešeno přes Lightning kabel a zdířku, která ve sluchátkách je.

Sluchátka jsou dostupná v pěti barevných variantách – konkrétně ve vesmírně šedé, stříbrné, zelené, modré a růžové s tím, že předobjednat je lze ode dneška. Apple vám je doručí mezi 15. a 17. prosincem s tím, že za ně bude chtít 16 490 Kč. V ceně je nicméně i možnost gravírování.