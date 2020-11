Nejlepší vánoční dárky pro opravdové milovníky Applu

Apple se téměř okamžitě po svém vzniku nestal pouze jednou z nejinovativnějších technologických společností světa, ale vytvořil okolo sebe doslova kult. Ten jej doprovází dodnes a lidí, kteří používají jeho produkty, jsou často spíše fanoušci než jen obyčejní uživatelé. Právě pro ty, kteří jsou skutečnými fanoušky, jsem udělal následující výběr věcí, kterými jim můžete udělat na Vánoce radost. Věřím, že ať už sáhnete po čemkoli z následujícího článku, rozhodně tím každého, kdo miluje Apple, potěšíte.

Ikony od skutečné ikony

Každý milovník Applu zná legendární ikony jako je Finder, Macintosh, Command a mnoho dalších. Všechny tyto ikony vytvořila stejně jako tisíce dalších jediná žena – Susan Kare. Právě tato dáma stojí za nejslavnějšími ikonami v historii software. Od roku 1982 pracovala ve společnosti Apple a tvořila grafiku pro Macintosh. Je to právě ta dáma, která vytvořila slavný úsměv u ikony Finderu. V roce 1986 pak následovala Steva Jobse do společnosti NeXT Computer a o několik let později založila vlastní grafické studio. Nyní se věnuje pouze kretivní činnosti a díky tomu máme my fanoušci Applu možnost koupit si originální číslované výtisky jednotlivých ikon s podpisem Susan Kare. Pokud tedy chcete něco skutečně wow, může vám na zdi viset ikona Finderu nebo Macintoshe s autogramem její autorky. Stačí se podívat na stránku kareprints.com a vybrat si.

Throwboy – originální polštáře s Apple produkty

Pokud chcete svůj Mac, iPhone nebo iPod doslova objímat, válet se po něm nebo se k němu tulit, máte možnost. Stačí si pořídit polštáře od společnosti Throwboy, která dělá polštáře s podobou legendárních produktů od Applu. Kromě výše uvedených polštářů mají v nabídce také například Finder nebo duhové načítací kolečko. K dispozici jsou dvě velikosti, jedna kapesní, která se hodí někam na poličku nebo na stůl a pak klasická velikost odpovídající velikosti běžného polštáře. Pokud máte v kanceláři pohovku a chcete návštěvu zaujmout něčím netradičním, pak jsou polštářky s Apple produkty rozhodně zajímavou volbou. Polštářky Throwboy si můžete objednat přímo zde.

Fearless Genius – ty největší legendy IT

Kniha mapuje začátky Sillicon Valley od roku 1985 až do roku 2000, díky čemuž máte skutečně možnost vidět jedinečné fotografie prázdných kanceláří Applu nebo například fotku tabule Steva Jobse, kterou zdobí velký nápis Deep Shit. Nechybí ani fotografie Billa Gatese v době, kdy alespoň podle výrazu a vzhledu ještě příliš neměl jasno ve své sexuální orientaci. Kniha není zaměřena jen na samotný Apple, ale na 192 stranách plných jedinečných fotografii se zaměřuje na celé údolí a tak zde objevíte fotografie lidí jako je Jeff Bezos, Marc Andreessen, David Hockney nebo například Steve Wozniak. Knihu je dnes již celkem složité sehnat, ale s trouchou snahy ji rozhodně najdete na eBay nebo Amazonu.

Vintage kousky Apple Computers

Mít na poličce nebo na stole vystavenou myš se stejným rokem výroby jako je rok, kdy jste se narodili, není rozhodně k zahození. I když jste o něco starší ročník a Apple v té době ještě neexistoval, i tak si můžete dopřát některou z unikátních myší, klávesnic nebo čehokoli dalšího, co vás jen napadne. Jedná se o rozhodně zajímavý dárek zejména pro ty, kteří již mají opravdu vše a nechcete jim koupit jen tak nějakou další běžnou věc. Na eBay stačí zadat například Rare Apple mouse neo Vintage Apple „něco“ a uvidíte, že si jistě vyberete od produktů za desítky dolarů až po opravdové exkluzivity, jako je originálně zabalená myš k Apple Lisa za více než deset tisíc dolarů. Pokud se bojíte nakupovat v zahraničí, stačí navštívit náš Apple bazar se sekcí pro sběratele, i tam se pár zajímavých kousků najde.

Inspire Mac Candle – svíčka s vůní Macu

Pokud jste pravý fanoušek, nechcete Apple jen vidět – chcete jej i cítit a to každý den. Právě proto společnost Twelve South vyvinula speciální svíčku Inspire Mac Candle, která svou vůní připomíná vůni, kterou cítíte při rozbalování nového počítače od Applu. Svíčka dokáže provonět váš pokoj až na 60 hodin a kromě vůně, jenž skutečně připomíná nový Mac, získáte také pěknou porcelánovou dózu, ve které je ukryta samotná svíčka. Svíčku jsme samozřejmě vyzkoušeli a poctivě ovoněli, na recenzi se můžete podívat přímo zde. Pokud máte ve svém okolí skutečného fanouška, který má od Applu už opravdu vše, a chcete jej potěšit něčím originálním, je Inspire Mac Candle jasnou volbou. Svíčku si můžete zakoupit přímo zde.

Steve Jobs – autorizovaný životopis

Já vím – není vánoční článek, ve kterém bychom nezmínili životopis Steva Jobse od Waltera Isaacsona. Ovšem tato kniha je skutečně tím pravým ořechovým pro každého, kdo se chce skutečně dozvědět vše podstatné o tom, jaký byl Steve Jobs ve skutečnosti. Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo miluje Apple a tuto knihu ještě nemá ve své knihovně, pak je to skutečně jeden z nejlepších dárků, díky kterým se může dozvědět něco navíc. Jedná se navíc o první a poslední autorizovaný životopis od jednoho z nejlepších autorů životopisů na světě. Celá kniha je psána velmi poutavě a ani po 600 stranách vás nezačne nudit. Pokud stále nejste rozhodnuti, podívejte se na recenzi. Knihu Steve Jobs si můžete koupit přímo zde.

Podpis Steva Wozniaka s věnováním

Sehnat podpis Steva Jobse je finančně poměrně nákladná záležitost a navíc příležitost k vydražení jeho podpisu je jen párkrát za rok. Zato Steve Wozniak se vám klidně podepíše, navíc i s věnováním. Musíte za to však zaplatit. Ne, že by snad Wozniak trpěl nouzí o peníze a chtěl z fanoušků Applu vytřískat poslední korunu. Naopak jedna z největších IT legend využívá svého jména pro dobrou věc a veškerý výtěžek z prodeje relikvií s jeho podpisem putuje na charitativní organizace. V nabídce předmětů, které si můžete nechat podepsat, je toho spousta od klávesnic za zhruba 30 dolarů včetně podpisu až po oraz původního loga nebo například základní desky počítače Apple, případně některé ze starších klávesnic nebo myší. Sami jsme neodolali a pár věcí s podpisem legendárního Steva Wozniaka jsme si pořídili, podívat se na ně můžete v článku o Apple BUS Mouse. Podpis Steva Wozniaka si můžete koupit přímo zde.