Recenze svíčky Inspire Mac Candle: Takto voní nový Mac!

O rozbalování nových produktů od Applu panují mezi ortodoxními milovníky této značky už dlouhé roky nejrůznější pověsti. Zatímco někteří pevně věří, že vůně, kterou cítíte po rozbalení nového počítače nebo iPhonu, je vůně Steva Jobse, jiní jsou skálopevně přesvědčeni, že cítí pot a slzy zaměstnanců Foxconnu. Pravda je sice mnohem obyčejnější, jelikož to, co cítíte při rozbalení nového počítače, je směs lepidla, plastů a dalších součástek, které jako nové vydávají různé pachy, ovšem to není zrovna věc, kterou chtějí milovníci Applu slyšet. Každopádně legendy okolo vůně nových produktů od společnosti Apple dospěly až tak daleko, že se společnost Twelve South rozhodla vytvořit svíčku s názvem Inspire Mac Candle No. 2, která mi právě hoří na stole.

Sám jsem o svíčce s vůní Applu psal pár let zpátky, ovšem až nyní jsem se rozhodl ji skutečně vyzkoušet, a to už ve verzi 2.0, tedy s lepší vůní, která by měla ještě lépe odpovídat vůni Macu. Svíčka dorazila ve velmi precizním obalu, ve které se jí ani přes dlouhou cestu z USA nic nestalo. Je navíc balena samostatně a zvlášť je k ní přibaleno ještě víčko. Nehrozí tak, že by se nějak poškodila ať ta či ona část svíčky. Když už jsme u toho, že k vám svíčka putuje až z Ameriky, tak tam se také vyrábí.

Celý obal svíčky je keramický, a to včetně jejího víčka. Nápis je pak skutečně vypálený do keramiky a poté, co vám svíčky vyhoří, vám tak zůstane pěkný keramický hrneček nebo například dóza na tužky nebo další věci, co se válí po stole. Samotná svíčka není vyrobena z vosku, ale ze sóji a její váha je 270 gramů, což zaručuje, že vám bude hořet minimálně 60 hodin. Osobně jsem zatím neměl možnost nechat celou svíčku vyhořet a tak toto tvrzení nemohu potvrdit, ovšem sója se topí opravdu pomalu a po prvních pár hodinách věřím, že skutečně vydrží minimálně 60 hodin.

Vůně samotná je hodně o tom, jak ji vnímáte a jak skutečně cítíte moment, kdy rozbalujete nový produkt. Když vezmete 10 lidí, pak 10 z nich vám vůni popíše pravděpodobně podobně, ale vždy trošku jinak. Mě osobně připadá, že se skutečně vůni nově rozbalených produktů hodně podobá, ale vůně svíčky je mnohem intenzivnější. Navíc je pravdou, že vůně nového produktu od Applu nejvíc záleží na tom, jak starý samotný produkt je a jak dlouhá doba uplynula od jeho výroby po vaše rozbalování. Od chvíle, kdy svíčku zapálíte, trvá zhruba 15 minut než dokáže provonět místnost o zhruba 20 metrech čtverečních. Vůně je mírně jiná než když k svíčce přivoníte v momentě, kdy nehoří, ale stále skutečně připomíná vůni Apple produktů při jejich rozbalování.

Zřejmě nejintenzivněji bylo možné vůni nových Maců vnímat zhruba pět až sedm let dozadu, kdy skutečně každý, kdo počítač rozbaloval, něco cítil. Dnes je to hodně o štěstí, ale ten pot Steva Jobse, ten tam přece jen někde je! „Když vyrábíme něco s tak velkou péčí a láskou, něco se tam přenáší, a to je způsob, jak vyjádřit naše hluboké uznání zákazníkům,“ řekl jednou Steve Jobs. Pokud si to něco chcete vychutnat každý den bez ohledu na to, zda jste si právě domů donesli nový MacBook, pak je Inspire Mac skvělou a v podstatě jedinou možností.

Aktuálně nabízí Twelve South svíčku za cenu 19,99$ což je velmi dobrá cena, jelikož obvykle svíčky podobné velikosti kupuji za cenu okolo 30-40€, ovšem je pravdou, že se jedná o trošku jiné značky. Každopádně pokud chcete udělat radost milovníkovi Applu něčím netradičním, co hned tak každý nemá, pak je právě svíčka Inspire Mac velmi zajímavým řešením.

Svíčku je možné objednat pouze z oficiálního obchodu společnosti Twelve South, který bohužel své zboží zasílá pouze z USA. To pro vás znamená, že jakmile dorazí váš balíček za hranice, s největší pravděpodobností budete muset zaplatit clo a DPH. Svíčka vás tak vyjde i se službou kurýrní společnosti o zhruba 10 Euro dráž, než jaká je její prodejní cena. Pokud vám celní konání nevadí a chcete mít doma něco skutečně originálního a jedinečného, pak nezbývá než se podívat na web Twelve South a pořídit si svou svíčku s vůní Macu.