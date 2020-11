BOE má opět problémy s výrobou displejů pro iPhone 12, letos už podruhé

Apple musí během letošního roku řešit jeden problém s dodávkami komponent za druhým. Krom potíží souvisejících s koronavirovou situací, kvůli níž musela společnost posunout představení nové generace iPhonů až na říjen, nyní už podruhé za několik měsíců selhal jeho nový čínský dodavatel displejů BOE. Ten opět nedokázal zajistit standardy pro dodávku OLED panelů pro iPhone 12.

Opakuje se tak situace z letošního června, kdy BOE nedokázal dosáhnout kvalitativních standardů vyžadovaných Applem a první várka iPhonů 12 tak panely od čínského kontraktora osazena nebyla. A nyní se zdá, že se displeje od BOE nedostanou ani do později vyrobených kusů. Podzimní kontrola Apple v továrně ve městě Čcheng-tu totiž kvůli problémům spojeným s výrobou pro BOE opět skončila neúspěchem. Podle kontrolorů tamní výrobní linka nedosáhla požadovaných standardů ani zdaleka.

Pozice BOE jako třetího dodavatele OLED displejů pro současnou generaci iPhonů je tak stále nejistá. Na svou třetí šanci bude čínský výrobce muset počkat až do přelomu května a června příštího roku, kdy se bude ucházet o místo dodavatele displejů pro repasované iPhony 12. Do té doby bude dodávky OLED displejů pro Apple nadále obstarávat tandem Samsungu a LG. Vzhledem k přetrvávajícím problémům pak visí velký otazník i nad možností dodávek displejů BOE pro následující generaci vlajkové lodi Applu, ta by totiž už dle dosavadních spekulací měla být osazena technologicky ještě sofistikovanějším typem displejů.