Apple přiznal problémy s nazelenalými displeji iPhonů 12, na nápravě už pracuje

Porodní bolesti spojené se startem prodejů nových iPhonů 12 ne a ne odeznít. Po potížích s odezvou displejů u iPhonů 12 mini či nemožností přijímat a odesílat SMS zprávy u 6,1” modelů totiž musí nyní Apple řešit další nepříjemné problémy, které opět souvisí s displeji. Ty jsou totiž u některých uživatelů našedlé, nazelenalé nebo na určitém stupni jasu problikávají.

Problém s displejem sice nepostihuje veškeré majitele novinek, jejich počet se však pozvolna navyšuje. Vyplývá to alespoň z neustále zvětšujícího se počtu stížností na nejrůznějších diskuzních fórech po celém světě včetně těch oficiálních od Applu. Zajímavé je rovněž to, že se problémy dle všeho týkají všech vydaných iPhonů 12 a to na všech dostupných verzích operačního systému iOS 14 včetně bet. Apple nicméně už o celém problému ví a pracuje dle všeho na odstranění. Do autorizovaných servisů totiž začal rozšiřovat dokument, ve kterém na možné výše popsané problémy s displejem iPhonů 12 upozorňuje a techniky nabádá, aby telefony nebrali na opravy, nabádali uživatele k softwarovým aktualizacím systému. Dle této rady se tedy dá vcelku jednoduše vyvodit, že se Applu celý problém podaří velmi pravděpodobně vyřešit vydáním updatu – ostatně, jak je u něj zvykem.

Zdroj: Reddit

Je otázkou, jak rychle bude Apple softwarovou záplatu pro své uživatele schopen vydat. Dá se ale předpokládat, že s ohledem na nepříjemnost celého problému nebude s updatem vyčkávat a vypustí jej co možná nejdříve pravděpodobně jako iOS 14.2.1, ve kterém uvolní i opravy pro starší iPhony. I na těch je totiž z hlediska software co zlepšovat. Vše však v tomto směru ukáže až čas a potažmo i poznámky k aktualizaci, ve kterých se oprava problémů s displeji iPhonů 12 zcela určitě objeví už kvůli snaze uklidnit uživatele.