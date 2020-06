Použití displejů BOE na iPhony 12 je v ohrožení

Není tomu tak dávno, co jsme vás na našem magazínu informovali o problémech Applu souvisejících s výrobou displejů pro iPhony 12. O tu se měl totiž letos postarat nový dodavatel BOE, který měl doplnit stávající LG a Samsung. Druhý jmenovaný výrobce pak měl podle dostupných informací přijít kvůli BOE o významnou část své zakázky a tím se tak pro Apple stát zase o něco více postradatelným. Jak se však zdá, nic takového se nakonec nekoná.

BOE odeslalo teprve před pár týdny Applu první testovací kusy jeho OLED displejů pro iPhony 12. Jejich kvalita však byla nevalná a tudíž bylo nutné jí co nejvíce zvýšit. To se však BOE podle zdrojů asijského portálu DigiTimes nepovedlo, kvůli čemuž se Apple rozhodl, že minimálně první vyrobené iPhony 12 displeji z jeho dílny neosadí. Pokud si tedy chcete koupit iPhone 12 hned po startu jeho prodejů, na panel od BOE v něm zcela určitě nenarazíte.

Těžko v tuto chvíli říci, jak se celá situace ohledně BOE displejů vyvine v následujících týdnech či měsících. Není totiž vůbec jisté, zda dokáže výrobce požadavky Applu vůbec uspokojit. Pokud by tomu tak nebylo, i u iPhonů 12 by se tak musel Apple spolehnout jen na displeje od Samsungu a LG. Zda by dal BOE šanci v následujících letech je však ve hvězdách.