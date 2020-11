Apple uměle omezuje maximální jas iPhone 12

Jakkoli se od sebe iPhone 12 a 12 Pro svým vybavením i funkcemi mohou lišit, řada součástek je, jak ukázala např. rozborka expertů z iFixit, u obou zařízení totožná. To se v plném rozsahu týká i displaye obou telefonů, který je mezi nimi dokonce možné i prohodit. Jak ale ukazují nové testy, iPhone 12 dosahuje významně nižšího maximálního jasu, než jeho kolega a zdá se, že Apple toto omezení nastavuje uměle.

iPhone 12, stejně jako jeho výkonnější protějšek, disponuje Super Retina XDR OLED displayem. Ten při HDR nastavení u obou zařízení může dosáhnout maximálního jasu o hodnotě 1200 nitů. Zatímco v běžném režimu ale 12 Pro nabízí maximální jas 800 nitů, u „běžného“ iPhone 12 lze naměřit maximálně hodnotu 625 nitů. Tedy má maximální jas až téměř o čtvrtinu nižší, přestože je vybaven stejnou součástkou. Jakoukoli hardwarovou rozdílnost v displayích dokonce vyloučily i testy odborníků z REWA Technology, kteří display v iPhone 12 Pro nahradili obrazovkou z iPhonu 12 a to samé udělali i obráceně. A výsledek vyšel stejně – základní varianta letošní vlajkové lodi dosáhla s displayem z Pro verze maximálního jasu 625 nitů a naopak 12 Pro se opět vyšplhal na svých 800 nitů.

Závěry testů tak dospěly k tomu, že omezení jasu musí být dáno uměle a softwarově. V čem však limitace spočívá? Ačkoli Apple k této věci žádné oficiální vyjádření dosud nepodal, lze spekulovat nad několika variantami.

Dle některých názorů se může jednat o marketingový trik giganta ze Silicon Valley, aby jeho dražší model působil barevněji a přitáhl tak zájem více zákazníků. Tato hypotéza je však poněkud sporná – iPhone 12 Pro se totiž už tak pyšní poměrně širokou škálu vymožeností, které základní verze vůbec nenabízí. Další možností je, že by si Apple nechával display pro iPhone 12 dodávat od více různorodých výrobců (jak už to má ve zvyku), zatímco na Pro verzi by instaloval výhradně displaye od jednoho spolehlivého dodavatele. Nejednotnost v dodavatelském řetězci pro iPhone 12 by pak mohla mít za následek nekonzistence v jejich kvalitě či výkonu a umělé omezení maximálního jasu by tak mohlo fungovat jako preventivní opatření, jak se těmto nekonzistencím vyvarovat.

Nakonec se navzdory identické kapacitě baterií obou telefonů ještě profiluje možnost, že by Apple toto omezení zavedl za účelem šetření baterie v iPhone 12 – ten si totiž v testech její životnosti vede o něco hůř, než jeho lépe vybavený sourozenec. Ať už každopádně za tímto krokem stojí cokoli, ani jedna z výše uvedených možností zatím nebyla oficiálně potvrzena a zůstává tak na Applu, aby vyšel s pravdou ven.