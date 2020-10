Displej, baterie, Face ID a nově i zadní fotoaparát. To je seznam věcí, které doma u iPhone 12 nevyměníte

V očích mnoha příznivců je jablečná společnost po všech stránkách skvělá. Kromě toho, že se zasluhuje o vývoj perfektní elektroniky, tak například spolupracuje se společností (RED), která se snaží zvýšit povědomí o HIV a AIDS v afrických zemích, a mimo jiné dbá také na ekologii a na zanechávání co možná nejmenší uhlíkové stopy. To znamená, že používá především recyklované materiály a mimo jiné pak nově ke svým chytrým jablečným telefonům nepřibaluje nabíjecí adaptéry a sluchátka, jelikož už jich je na světě prostě a jednoduše dostatek.

Všechno tohle na první pohled dělá z Applu takovou společnost, kterých by mělo být na světě rozhodně více. Když se ale do celé problematiky ponoříte hlouběji, tak zjistíte, že v některých případech je konání Applu jednoduše nepochopitelné. V současné době by vám měl každý nový iPhone vydržet až celých 5 let, během kterých byste jej neměli vyměnit. Jednak kvůli tomu, že je výkon jablečných telefonů značně naddimenzovaný, a jednak právě kvůli ekologii. Během vlastnictví jediného telefonu byste si měli maximálně nechat vyměnit baterii, jelikož se jedná o spotřební zboží. Čas od času se ale může projevit nějaká hardwarová chyba, nejčastěji naschvál po záruční lhůtě. V mnohých případech lze většinu těchto hardwarových problémů vyřešit výměnou součástky kus za kus. Mnoho šikovných domácích kutilů by si mohlo tyto jednotlivé součástky vyměnit svépomocí, avšak Apple to v posledních letech značně znemožňuje.

V případě, že vlastníte nějaký starší iPhone, tak se vás prakticky žádné omezení netýká a můžete provádět jakékoliv opravy, které se vám zachce – tedy kromě výměny Touch ID, což je svým způsobem pochopitelné. Jestliže však patříte mezi vlastníky iPhone XS a novějšího, tak už si například baterii či displej jen tak svépomocí nevyměníte. Respektive ano, výměnu provést můžete, každopádně se vám poté v Nastavení objeví hláška o tom, že jste využili neoriginální baterii, kvůli čemu pak nemůžete sledovat ani její kondici. Od iPhonů 11 se poté stejná hláška objeví v případě, že vyměníte displej. Nemožnost výměny Face ID poté nejspíše ani zmiňovat nemusíme, zde zůstala pravidla stejná jako u starších iPhonů s Touch ID. U nových iPhonů 12 však Apple pokročil ještě na další úroveň.

I přesto, že je iPhone 12 (Pro) k dispozici teprve několik krátkých dnů, tak už se na internetu objevila všemožná videa, ve kterých jsme se dočkali rozebrání těchto zařízení. Jedno takové video natočil i youtuber Hugh Jeffreys, který se rozhodl zakoupit dva identické (až na barvu) iPhony 12. Oba dva tyto iPhony se rozhodl rozebrat a vyměnit mezi nimi základní desky, čímž jednoduše zjistil, co všechno po výměně funguje a co naopak nikoliv. Jak už jsem zmínil výše, tak bylo potvrzeno, že se po výměně objeví celkově tři hlášky, a to ohledně pravosti baterie, displeje a nefunkčnosti Face ID. Po delším používání „upravených“ iPhonů však Hugh zjistil, že mimo jiné správně nefungují ani zadní moduly fotoaparátu. Tyto moduly se samozřejmě Hugh rozhodl opět přepojit na původní základní desky, na kterých fungovaly bez problémů, takže se potvrdil fakt, že doopravdy nefungují na jiných základních deskách.

Dost možná se ptáte, jakým způsobem může Apple využití neoriginálních, popřípadě nepůvodních dílů, rozpoznat. Každý jeden díl má v sobě zapsané jakési unikátní sériové číslo, které je mimo jiné zapsané také na základní desce. Pokud se tato čísla shodují, tak je vše v pořádku, pokud však základní deska zjistí neshodu, tak o tom uživatele ihned informuje. Existují sice různé speciální nástroje, které dokáží sériová čísla přepsat, každopádně u posledních modelů už i tyto přístroje selhávají a iPhone i přesto neoriginální původ pozná. Pro spotřebitele to znamená, že v případě jakékoliv opravy svého novějšího iPhonu musí navštívit pouze autorizovaný servis – opravu si tedy doma „na koleni“ jen tak neprovede. Autorizovaný servis je samozřejmě často několikanásobně dražší, každopádně zde máte jistotu originálních dílů. Pokud si spotřebitel nějaké zařízení koupí, tak by podle mě měl mít možnost svépomocné opravy, a to i přesto, že může zařízení zničit. Nutno podotknout, že oprava v autorizovaném servise často vyjde opravdu draze a uživatelé tak přemýšlí spíše nad zakoupením nového zařízení, než nad opravou, čímž vzniká nadměrný elektro-odpad a otázka, zdali je Apple opravdu tak moc ekologický, jak se na první pohled zdá. Jak tohle chování vnímáte vy?