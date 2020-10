Odborníci rozebrali nové iPhony 12 a 12 Pro. Takto uvnitř vypadají

Máte rádi pohled do útrob čerstvě vydané elektroniky? Pak vás následující řádky a především pak fotky zcela určitě potěší. Odborníci věnující se opravám elektroniky z iFixit totiž již stihli rozebrat nové iPhony 12 a 12 Pro, díky čemuž si je nyní můžeme prohlédnout i z perspektivy, která nám byla alespoň z hlediska větších detailů doposud skryta. Jak tedy vypadají novinky uvnitř?

Jelikož se od sebe iPhony 12 a 12 Pro designově příliš neliší, asi vás nepřekvapí, že ani z hlediska vnitřního uspořádání komponentů si jsou velmi podobné. Jednou z nejzajímavějších věcí, kterou rozbor odhalil, je možnost bezproblémové záměny displeje iPhonu 12 na iPhone 12 Pro a naopak, přestože se displeje obou telefonů liší maximálním jasem. Zatímco klasický iPhone 12 totiž nabízí “jen” 625 nitů v maximu bez HDR, iPhone 12 Pro nabízí dokonce 800 nitů bez HDR v maximu. Jejich snadná záměna nicméně naznačuje, že je jas ze strany Applu regulován softwarově, což je poměrně zajímavé.

Fotogalerie ifixit iphone 12 1 ifixit iphone 12 2 ifixit iphone 12 3 ifixit iphone 12 4 +35 Fotek ifixit iphone 12 5 ifixit iphone 12 6 ifixit iphone 12 7 ifixit iphone 12 8 ifixit iphone 12 9 ifixit iphone 12 10 ifixit iphone 12 11 ifixit iphone 12 12 ifixit iphone 12 13 ifixit iphone 12 14 ifixit iphone 12 15 ifixit iphone 12 16 ifixit iphone 12 17 ifixit iphone 12 18 ifixit iphone 12 19 ifixit iphone 12 20 ifixit iphone 12 21 ifixit iphone 12 22 ifixit iphone 12 23 ifixit iphone 12 24 ifixit iphone 12 25 ifixit iphone 12 26 ifixit iphone 12 27 ifixit iphone 12 28 ifixit iphone 12 29 ifixit iphone 12 30 ifixit iphone 12 31 ifixit iphone 12 32 ifixit iphone 12 33 ifixit iphone 12 34 ifixit iphone 12 35 ifixit iphone 12 36 ifixit iphone 12 37 ifixit iphone 12 38 Vstoupit do galerie

Další zajímavou věcí je pak to, že se Apple příliš nesnažil u iPhonu 12 využít místo vzniklé absencí LiDARu, kterým disponují jen iPhony 12 Pro. To je totiž de facto prázdné, jelikož jej kryje jen ničím nevyznamný plastový rámeček. Čistě teoreticky přitom mohlo právě toto místo Applu pomoci v nasazení baterie s větší kapacitou, což se však bohužel nestalo. Rozbor totiž potvrdil údaje dostupné z nejrůznějších certifikačních databází a to konkrétně to, že jsou baterie iPhonů 12 a 12 Pro shodné a disponují 2815 mAh. Díky tomu jsou tedy samozřejmě i zaměnitelné. Žádné další zajímavosti nicméně rozbor nenabídl.

Podtrženo, sečteno – novinky si od iFixit vysloužily na stupnici opravitelnosti solidních 6 bodů z maximálních možných deseti a to zejména proto, že je celá řada komponentů v nich modulární a tedy i vcelku snadno vyměnitelná. Problémem mohou být nicméně použité speciální šrouby, které zvyšují voděodolnost, avšak zároveň ztěžují i opravy. Ani letos tedy neplatí, že by se měl do opravy iPhonu 12 pustit kdokoliv s minimem zkušeností.