iOS 14.1 zřejmě zhorší výdrž naprosté většiny iPhonů

Když skončila keynote, na které Apple ukázal nové iPhony, vypustil do světa i finální betu iOS 14.1, která by tak na naše zařízení měla dorazit co nevidět. Na tuto betu už jsme si posvítili v testu rychlosti, kde k žádným změnám téměř nedošlo. Dnes se tedy podíváme na test baterie, a to u iPhonů SE 1.generace, 6s, 7, 8, XR, 11 a SE 2. generace. Test byl učiněn v Geekbench 4 youtubovým kanálem iAppleBytes, který vám jako obvykle přikládáme pod tento odstavec.

Na úvod je třeba říct, že výsledky jsou u všech testovaných zařízeních horší oproti předchozí verzi iOS. U iPhonu SE 1. generace vidíme úbytek 40 bodů, když na iOS 14.1 získal tento stroj 1720 bodů. Stejně tak je u iPhonu 6s, jenž si pohoršil ze 1790 na 1750. Značný odskok směrem dolů lze pozorovat u iPhonu 7, jenž dosáhl na 2065 bodů oproti 2263 bodům na iOS 14.0.1. IPhone 8 poté spadl z 2086 na 2014 bodů. Radost nebudou mít ani vlastníci iPhonu XR, jelikož telefon ztratil z 3375 na 3265. Další pokles můžeme sledovat i u iPhonu 11, který obdržel 3175 bodů. Na iOS 13.0.1 to bylo 3266, na iOS 13.4.1 dokonce 4097 (!). Historicky nejnižšího bodového hodnocení se v tomto testu dočkal i iPhone SE 2. generace, který dosáhl na 2165 bodů a spadl tak z 2216. Jak vidíte, testy baterie opravdu nejsou lichotivé. Zarážející je to o to více, že Apple problémy s bateriemi nedávno přiznal. Uvidime, zda na tomto problému zapracuje v příštích aktualizacích.