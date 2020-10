Test rychlosti: Jak si vede iPhone s iOS 14.1 GM Beta oproti iOS 14.0.1

Před pár dny jsme vás informovali o uvolnění finální bety iOS 14.1 (zároveň je venku 3. beta iOS 14.2). Tato finální beta vyšla ven poněkud neočekávaně. Jak to ale vypadá, ostrá verze bude na našich iPhonech již brzy. Běžné uživatele tedy opět zajímá, jak se verze systému pohnula po stránce rychlosti. Odpověď na tuto otázku nám dá youtubový kanál iAppleBytes, jenž betu porovnal po stránce rychlosti s aktuální verzí – iOS 14.0.1, a to na iPhonech SE, 6s, 7, 8 a XR. Test baterie bude vyhotoven klasicky po uvolnění ostré verze.

Začneme jako obvykle u iPhonu SE, u kterého vidíme dřívější naskočení iOS 14 na zařízení s betou, a to přibližně o sekundu. My se ale zaměříme spíše na aplikace třetích stran, jejichž rychlost spouštění je při posuzování rychlosti systému zpravidla nejprůkaznější. Na aktuální verzi iOS vidíme o zlomek sekundy lepší práci aplikace Apollonu for Reddit, na betě zase Twitteru. Jinak jsou výsledky totožné. U iPhonu 6s, jenž je vybaven stejným procesorem, vidíme pro změnu rychlejší spuštění na iOS 14.0.1. Rozdíl je zhruba sekundový. Pokud pohlédneme na aplikace, výsledek je totožný a žádnou změnu v podstatě nevypozorujeme. U iPhonu 7 systém naskočí opět dříve na iOS 14.0.1. Zde vidíme svižnější práci na aktuální verzi iOS u aplikací Apollon for Reddit a Twitter. Jinak je rychlost spouštění srovnatelná.

Nyní se pojďme podívat už na 3 roky starý iPhone 8. U něj vidíme iOS 14 dříve na betě, a to téměř o dvě sekundy. Zde můžeme vidět drobný výkyv ve prospěch bety u Snapchatu a Instagramu, na iOS 14.0.1 pak u VK. Na řadu přichází nejmladší ve výběru – iPhone XR, u nějž systémy naskočí v jeden okamžik. Stejné výsledky pak vidíme i u drtivé většiny aplikací. GM Beta iOS 14.1 rozhodně neplechu po stránce rychlosti nedělá. Uvidíme, jak to bude s baterií, neboť i Apple přiznal, že tam iOS 14 tlačí bota.