9 funkcí představených u HomePodu mini, kterých se dočká i klasický HomePod

Na začátku tohoto týdne, konkrétně v úterý, 13. října, jsme se dočkali kromě představení čtveřice nových „dvanáctek“ také nového HomePodu mini. I přesto, že se ještě nezačal prodávat, tak se stal mezi uživateli již nyní velmi oblíbeným. Oproti většímu původnímu HomePodu přišla jeho mini verze s několika novými funkcemi, které rozhodně stojí za to. Dobrou zprávou je, že se těchto nových funkcí dočká i původní HomePod, který tedy naštěstí nezůstane pozadu. Pojďme se společně na 9 funkcí, kterých se po vzoru HomePodu mini dočká i původní HomePod.

Intercom

Jedna z nejlepších funkcí, kterou Apple s příchodem mini verze HomePodu představil, je Intercom. Jablečná společnost předpokládá, že si HomePodů mini do vaší domácnosti pořídíte hned, několik, ideálně každý do jedné místnosti, čemuž je uzpůsobena také cena. S pomocí Intercomu budou členové v domácnosti schopni posílat zprávy napříč všemi HomePody a ostatními jablečnými zařízeními. To znamená, že pokud se například budete s rodinou chystat na výlet, tak stačí jednomu z HomePodů, anebo třeba vašemu iPhonu říci, že už se pomalu bude vyrážet. Tato zpráva se poté rozešle naprosto všem členům domácnosti a přehraje se. Na HomePodech se přehraje prakticky v reálném čase, na ostatních osobních zařízeních se pak zobrazí zvuková zpráva, kterou si budete moci přehrát.

Přehrávání hudby z aplikací třetí strany

S příchodem HomePodu mini se konečně uživatelé chytrých reproduktorů od Applu dočkají podpory streamovacích aplikací třetí strany. To znamená, že na vašich HomePodech budete konečně schopni přehrávat a pomocí Siri ovládat hudbu také z Pandory či Amazon Music. Nechybí poté ani podpora rádiových stanic iHeartRadio, Radio.com a TuneIn. Apple se bohužel žádným způsobem nevyjádřil ohledně toho, zdali bude na HomePodech stejným způsobem podporována i služba Spotify – to tedy ukáže jen čas. Podpora dalších aplikací poté přibude časem.

Zdroj: Apple

Vstávejte se svou oblíbenou hudbou

Těžko říct, proč jablečná společnost tuto funkci do HomePodu nepřidala již dříve. Konečně jsme se však dočkali a váš HomePod či HomePod mini vás bude schopen budit budíkem, na který si můžete nastavit vlastní skladbu. Kromě skladby si můžete nastavit přehrávání celého playlistu, alba či oblíbené stanice z Apple Music. Prozatím není jisté, zdali si budete pro budík schopni vybrat skladbu také z aplikace třetí strany, jistá je však podpora Apple Music.

Hledání na webu

Hlasová asistentka Siri dokáže zodpovědět opravdu nespočet různých otázek, které na ni můžete mít. Mnoho informací je Siri schopná čerpat především z Wikipedie. Pokud vás však odpověď z tohoto portálu neuspokojí a budete po Siri požadovat „hlubší“ prohledání webu, tak vám momentálně odpoví, že toho bohužel není schopná. S příchodem HomePodu mini a chystané aktualizace Siri odešle případné složitější požadavky na váš iPhone, získá odpověď, a poté vám ji přehraje.

Fotogalerie HomePod introduction homePod mini - FB HomePod Mini White Siri HomePod Mini White +10 Fotek HomePod Mini living room HomePod Mini Bob Borchers HomePod Mini intro HomePod Mini intro HomePod mini from top hand HomePod mini wallpaper white HomePod HomePod introduction Siri mpv-shot0023 Vstoupit do galerie

Kontinuita s aplikací Mapy

Pokud jste úterní jablečnou konferenci sledovali pečlivě, tak jste si s představením HomePodu mini mohli všimnout funkce kontinuity s nativní aplikací Mapy. Díky ní si budete schopni doma, pomocí HomePodu, přichystat určitou trasu. Tato trasa se poté automaticky objeví ve vašem vozidle v systému CarPlay, a to v nativní aplikaci Mapy. Nic moc víc toho bohužel Apple o této funkci neřekl. Není ani jisté, zdali tato funkce nebude k dispozici i pro navigační aplikace třetí strany, upřímně o tom ale pochybujeme.

Zdroj: Apple

Podpora více uživatelů pro Podcasty

Minulý rok Apple přidal svému chytrému reproduktoru funkci, s pomocí které je schopen rozeznávat hlas jednotlivých uživatelů. Díky tomu mohou tedy různí členové domácnosti individuálně komunikovat se Siri. Nestane se tedy, že by si mohla vaše drahá polovička například přehrát vaši hudbu, a samozřejmě naopak. Dobrou zprávou je, že rozpoznávání hlasu už dokáže integrovat i s jinými aplikacemi a nikoliv jen s hudbou. Konkrétně mohou uživatelé využít individuálního Kalendáře, Poznámek a Zpráv. Bohužel však delší dobu chyběly individuální Podcasty, což se s příchodem HomePodu mini a aktualizace změní. Konečně si tedy budou jednotliví uživatelé schopni individuálně pouštět také své oblíbené podcasty.

Osobní souhrn dne

S pomocí rozpoznávání hlasu budou nově HomePody schopné také individuálně členům domácnosti sdělit jejich osobní souhrn dne. Uživatel bude schopen Siri na HomePodu požádat o to, aby mu sdělila jeho souhrn dne. Siri v tomto případě opět rozpozná hlas a podá individuální souhrn. To znamená, že vám HomePod nesdělí souhrn jiného člena domácnosti, ale ten váš. Součástí tohoto souhrnu jsou informace o počasí, zprávách, dopravě, připomínkách, úkolech, událostech a další.

Fotogalerie kids playing a board game Siri real use cases apple homekit ac control living room +2 Fotek apple homekit house Vstoupit do galerie

Domácí kino

I přesto, že je HomePod mini velký jen něco málo přes 8 centimetrů na výšku, tak se nemusíte bát, že by měl být zvukový přenos nevýrazný. I přesto ale v tomto případě velikost hraje určitou roli a v tomto případě bude z aktualizace těžit jen větší HomePod. Ten totiž později nabídne podporu režimů 5.1, 7.1 a Dolby Atmos, pokud jej spárujete s Apple TV. Je to kvůli tomu, že větší HomePod narozdíl od verze mini nabízí pokročilý prostorový zvuk. Dobrou zprávou je, že stále budete schopni propojit dva HomePody mini do stereo režimu s vaší Apple TV, stejně jako větší původní HomePody.

Zdroj: Apple

„Smíchání“ do stereo režimu

Pokud se ptáte, zdali bude možné do stereo režimu „smíchat“ HomePod a HomePod mini, tak bohužel nikoliv. Reproduktory musí být pro správný stereo režim stejné. Samozřejmě ale můžete pro vytvoření sterea tedy využít dva klasické HomePody, popřípadě dva menší HomePody mini. Kromě toho je nutné podotknout, že mini verze HomePodu díky čipu U1 nabídne po přiblížení iPhonu animaci a ihned dojde k zobrazení ovládání. HomePod tuto funkci bohužel nedostane, jelikož čipem U1 nedisponuje. Nutno podotknout, že tuto funkci budou schopni využít pouze uživatelé s iPhony 11 a novějšími.