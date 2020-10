Zvuk HomePod mini: Vše, co byste o něm a jeho technologiích měli vědět

Většina z nás se ještě před pár dny těšila především na příchod nových iPhonů. Když Apple rozeslal pozvánky na jeho druhý podzimní event, jen málokdo z nás by souhlasil s tvrzením, že se mimo iPhonů 12 dočkáme také příchodu HomePodu mini. Nakonec se tak doopravdy stalo a je nutné podotknout, že se ihned po představení se HomePod mini stal velmi oblíbeným, a to i mezi spotřebiteli v Česku, kde oficiálně není k dispozici. Hlavní je samozřejmě u HomePodu integrace s hlasovou asistentkou Siri, kromě toho ale Apple při prezentaci věnoval patřičnou část samotnému zvukovému projevu a technologiím, na což se podíváme v tomto článku. Hned na začátek můžeme říct, že v tomto případě na velikosti nezáleží.

Základní informace o HomePodu mini

Na úvod si pojďme říct nějaké základní informace o HomePodu mini jako takovém. Jak už jsem zmínil výše, tak tento jablečný reproduktor není v Česku oficiálně k dispozici. K tomuto rozhodnutí Apple dospěl kvůli tomu, že Siri jednoduše neumí česky. Některé obchody se však dokáží postarat o dovoz ze zahraničí, takže dostupnost HomePodu mini, stejně jako většího HomePodu, nebude takovým problémem, a pokud umíte anglicky, budete schopni HomePod využít naplno. Aby vám HomePod mini perfektně ladil s moderní domácností, tak je k dispozici v černé a bílé barvě, opět stejně jako jeho větší bratříček. Výška HomePodu mini je poté 84,3 milimetrů, šířka pak 97,9 milimetrů, celkově pak váží 345 gramů. V zahraničí budou předobjednávky tohoto reproduktoru spuštění 11. listopadu, spuštění prodeje a odeslání objednávek je pak naplánováno na 16. listopadu.

Na velikosti nezáleží. Zvuk HomePodu mini bude famózní

O zvuk produkovaný HomePodem mini se stará jeden širokopásmový reproduktor. Pokud se rozhodnete pro zakoupení jednoho, tak to znamená, že zvuk bude monofonní. Samotný Apple však počítá s tím, že si těchto HomePodů mini pořídíte více. Pokud umístíte dva blízko sebe, tak je samozřejmě možné využít stereo soustavu. Aby byly basy opravdu silné a výšky naopak křišťálově čisté, tak je reproduktor posilněn dvojicí pasivních rezonátorů. Konstrukce, potažmo kulatý design samotného reproduktoru, rozhodně není náhodná. Apple se pro kulatý tvar rozhodli kvůli tomu, aby se zvuk z reproduktoru, který směřuje nezvykle směrem dolů, dokázal perfektně, rovnoměrně a všestranně rozprostřít do okolí. Speciální je poté také látka, kterou je HomePod mini potažený – ta je akusticky naprosto transparentní.

V úvodu už jsem nakousl, že HomePod mini není jen obyčejný reproduktor. Abyste využili jeho potenciál na sto procent, tak pomocí něj musíte ovládat také hlasovou asistentku Siri. Aby vás Siri dokázala odkudkoliv slyšet opravdu kvalitně, tak HomePod mini disponuje čtveřicí kvalitních mikrofonů, které jsou speciálně vytvořené pro naslouchání příkazů pro Siri. Kromě vytvoření stereo soustavy můžete využít také režimu Multiroom pro přehrávání stejného zvuku v rámci všech místností v domácnosti. Tento režim funguje samozřejmě i s větší HomePodem a ostatními reproduktory, které podporují AirPlay 2. Zároveň je nutné podotknout, že zmíněnou stereo soustavu nemůžete vytvořit ze dvou odlišných HomePodů – oba dva musí být stejné, tedy buď pořídíte 2x HomePod mini, anebo 2x HomePod. Komunikace odlišných HomePodů je poté samozřejmě možná. HomePod mini poté dokáže také rozpoznat hlas jednotlivých členů, a tak dokáže s každým jedincem komunikovat individuálně.

Další možnosti využití a ovládání

Pokud se rozhodnete pro zakoupení HomePodu mini, tak pomocí něj budete schopni přehrávat hudbu skrze Apple Music, popřípadě skrze iTunes Match, a nechybí samozřejmě podpora iCloud Music knihovny. Později by se měl HomePod mini dočkat také podpory aplikací třetí strany, konkrétně se jedná o Pandoru či Amazon Music. Co se týče oblíbeného Spotify, tak prozatím není jisté, zdali se podpory této streamovací aplikace na HomePodu mini dočkáme. Malý jablečný reproduktor poté podporuje také rádiové stanice z TuneIn, iHeartRadio či z Radio.com, poslouchat můžete také podcasty ze stejnojmenné nativní jablečné aplikace. HomePod mini lze poté ovládat klepáním na jeho horní dotykovou část, popřípadě podržením prstu na + nebo –. Zmínit můžeme také funkci Intercom, díky které může člen domácnosti s pomocí HomePodu mini, anebo jiného jablečného zařízení, všem ostatním členům domácnosti odeslat hlasovou zprávu. Této funkce se dočká i velký HomePod, a to nejspíše nejpozději 16. listopadu.