HomePod mini se naučí komunikovat s asistenty jiných výrobců

Pokud jste včera společně s námi sledovali říjnovou jablečnou konferenci, tak víte, že Apple kromě čtveřice iPhonů 12 představil také malý HomePod mini, který se stal ihned velmi oblíbeným. Apple se malým HomePodem snaží konkurovat ve sféře levnějších reproduktorů – jeho cenovka by měla být okolo 2 490 korun, oproti velkému bratříčkovi v podobě klasického HomePodu, který vás vyjde na 8 490 korun. I přesto, že má nový HomePod mini miniaturní tělo, konkrétně je vysoký jen 8 centimetrů, tak je plný nespočtem různých technologií, tedy kromě samotné zvukové soustavy.

Abyste mohli ve vaší domácnosti nový HomePod mini využít na sto možných procent, tak jsme se při jeho prezentaci dozvěděli, že bude ideální, pokud jich budete mít více – ideálně poté jeden HomePod mini v jedné místnosti. Všechny HomePody mini spolu dokáží v domácnosti komunikovat, kromě toho lze zmínit novou funkci Intercom, se kterou bude možné přenést hlasovou zprávu z jednoho HomePodu mini na všechny ostatní – to se hodí například při odchodu, kdy o něm chcete informovat celou rodinu. Nad všemi těmito funkcemi se nachází technologie Thread, kterou HomePod mini disponuje. Dost možná jste o této technologii ještě neslyšeli – jedná se o nenáročnou technologii založenou na IP a slouží k jednoduchému připojení k Internetu věcí (IoT). Díky Threadu je tohle připojení velmi bezpečné a jednoduché.

Abychom to uvedli na pravou míru i pro anti-IT jedince, tak s pomocí Threadu budou uživatelé schopni jednoduše propojit veškeré HomePody mini v domácnosti. Jen u HomePodu mini to ale nekončí – Thread by totiž měl hrát roli v rámci projektu Connected Home over IP, za kterou stojí aliance složená z Applu, Amazonu, Googlu a dalších menších společností. Tento projekt má za úkol jediné – spojit všechny dostupné hlasové asistenty, tedy Siri, Alexa a Google Assistant, a to takovým způsobem, aby byli schopni mezi sebou fungovat a komunikovat. V současné době lze však Thread z HomePodu mini využít pouze u HomeKit zařízení a nikoliv napříč vícero platformami – to by se ale mělo v budoucnu změnit.