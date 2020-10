Spolupráce Apple TV a HomePodu se s příchodem nové aktualizace výrazně zlepší

Ač byl před pár dny ukázán světu malý HomePod mini, který má být vážnou konkurencí trhu s levnějšími chytrými reproduktory, Apple dává argument, proč raději koupit klasický HomePod, byť je o 200 dolarů dražší. Společnost totiž potvrdila, že připravovaná aktualizace softwaru přidá podporu Dolby Atmos 5.1 a 7.1. Reproduktoru to umožní Apple TV 4K.

Oznámení podobné novinky bylo na spadnutí, jelikož se možnost ohledně připojení HomePodu jakožto stálého výstupu Apple TV objevilo v kódu třetích bet iOS 14.2 a tvOS 14.2. Toto oznámení tedy prohlubuje integraci mezi HomePodem a Apple TV, přičemž věříme, že to bude stát za to. „Apple potvrdil redakci The Verge, že Dolby Atmos a 5.1kanálový a 7.1kanálový zvukový výstup z Apple TV 4K bude fungovat i s jediným HomePodem. Funkce bude ale fungovat nejlépe, pokud uživatel spáruje HomePody dva. Právě oznámený HomePod mini za 99 $ tyto nové funkce podporovat nebude.“ Tato aktualizace HomePodu bude možná reakcí na některé reproduktory Amazonu, které obdobnou funkci nabízí od loňského roku. Není divu, že Apple prohlubuje integraci Apple TV a HomePodu, jelikož jablečný chytrý reproduktor již „běží“ právě na tvOS.

Apple TV se možná v blízké době dočká svého nástupce. Už před říjnovým Apple Eventem se šuškalo, že Apple chystá nový model. Jak jsme ale viděli, představena nebyla. Možná se tak stane v listopadu, kdy se počítá s odhalením nových Maců.