Překvapení dnešního večera? Apple se chystá na příchod nové Apple TV

V souvislosti s večerní tiskovou konferencí Applu se spekuluje o představení celé řady produktů, nová generace Apple TV však mezi ně rozhodně nepatří. O to více je překvapivý čerstvý krok Applu, který na svůj webový iCloud nahrál v tichosti novou ikonu právě pro Apple TV. Ta sice vypadá na první pohled zcela stejně jako ikona stará, avšak na rozdíl od ní nese označení AppleTV11,1 a nikoliv AppleTV6,1. Je tedy prakticky jasné, že se jedná o její novou generaci.

S označením AppleTV11,1 jsme se v souvislosti s novou generací Apple TV v uplynulých týdnech již setkali – konkrétně v kódu nových operačních systémů Applu, ve kterých právě AppleTV11,1 figuruje. Její technické specifikace sice systémy neodhalily, obecně se však počítá s relativně malým upgradem ve formě nasazení novějšího procesoru a navýšení interní paměti, čímž by Apple produkt zatraktivnil zejména pro uživatele služby Apple Arcade. Tu se totiž snaží protlačit na všech platformách s tím, že na Apple TV se mu to zatím kvůli jejím hardwarovým omezením nedaří ani zdaleka tak dobře, jak by chtěl. To by se však mělo s novým procesorem změnit. Spekuluje se totiž nad nasazením čipu A14 Bionic, který poběží i v letošních iPhonech a navýšení úložiště na 128 a 256 GB. V úvahu připadá i navýšení RAM paměti.

O představení nové generace Apple TV se mluví již mnoho měsíců a v souvislosti s prakticky každou blížící se Keynote. U té dnešní to však paradoxně doposud neplatilo, jelikož se naprostá většina zdrojů v uplynulých týdnech shodla na tom, že její představení po boku nových iPhonů nehrozí a že je dokonce reálné i to, že se letos vůbec nepředstaví. Na druhou stranu, čerstvý krok Applu s ikonou lecco naznačuje a asi by nebylo překvapením, kdybychom se dnes večer nové Apple TV přeci jen dočkali. Co myslíte vy?