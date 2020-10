Apple nechtěně předčasně potvrdil menší výřez u iPhone 12

Jedním z nejvýraznějších designových vylepšení iPhonů 12 mělo být výrazné zmenšení výřezu v displeji, který leží některým jablíčkářům v žaludku prakticky od jeho představení. Úniky informací z uplynulých týdnů sice tato očekávání nakonec rozcupovaly a fanoušky Applu připravily na ponechání stávající velikosti, nyní se však opět zdá, že se tento prvek přeci jen mírně změní. Apple totiž na svůj webový iCloud nahrál ikony potají nahrál ikony pro nový iPhone 12, které úpravu výřezu poodhalují.

Všímaví jablíčkáři si v kódu webového iCloudu všimli nahrání čtyř nových ikon pro iPhony, díky čemuž se dá již nyní víceméně s jistotou říci, že se dnes večer skutečně tohoto počtu modelů dočkáme. Z webu se následně podařila získat ikona pro 6,1” iPhone 12, díky které si můžeme s předstihem užít první de facto oficiální pohled na tento telefon. Rozlišení této ikony sice není nikterak velké, přesto je však na ní vcelku dobře vidět mírné přepracování boků a zejména pak malé zmenšení výřezu v displeji. Ten si sice zachovává stejnou výšku, ale při porovnání s výřezem 6,1” iPhonu XR či 11 je vidět, že z hlediska šířky se mírně zmenšil. O žádný zásadní upgrade se sice nejedná, je však potěšující vidět, že se s výřezem Apple pokoušel i letos pracovat a i kvůli volání svých uživatelů jej zredukovat.

S ohledem na tuto skutečnost se nyní zdá prakticky jisté, že se u všech iPhonů 12 dočkáme přepracování výřezu v displeji, přestože se doposud počítalo jen s úpravou výřezu u nejmenšího iPhonu 12 mini. Ten měl kvůli snaze “znenápadnit jej” Apple snížit a roztáhnout ještě více do stran, díky čemuž by neměl na malém displeji působit tak výrazně. Jak se mu to povedlo uvidíme nicméně až dnes večer – neuniknou-li tedy ještě v následujících hodinách fotky, které by jeho design s předstihem poodhalily.