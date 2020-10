Další detaily iPhone 12 jsou tu: Vylepšení fotoaparátu, Face ID i výdrže

Od představení nových iPhonů 12 nás sice dělí již jen poslední desítky hodin, úniky informací odhalující jejich vylepšení však stále nekončí. O poslední z nich se dnes v noci postaral leaker Max Weinbach, který skrze svůj twitterový účet PineLeaks poodhalil pár zajímavých detailů, o kterých jsme doposud neslyšeli.

První zajímavá informace se týká výdrže baterie. Ta by se totiž měla minimálně u modelů 12 Pro a 12 Pro Max minimálně o jednu hodinu zlepšit, což není ve výsledku vůbec špatné. Pro zájemce o 5,4” iPhone 12 mini však máme špatnou zprávu – jeho výdrž totiž zřejmě nikterak oslňující nebude, jelikož je u něj Apple velmi limitován jeho rozměry. Kvůli tomu se tak u něj nedá počítat ani s výdrží loňských iPhonů 11.

Slušného vylepšení by se mělo dočkat u všech iPhonů 12 Face ID, které by mělo nově pracovat s funkcí s názvem algoritmus dynamického zónování, jenž bude dle všeho lépe a rychleji detekovat tváře uživatelů. Co se pak týče rozměrů výřezu, v případě iPhonů 12, 12 Pro a 12 Pro Max se změny neočekávají. U 5,4” iPhonu 12 mini se má výřez horizontálně zmenšit, ale vertikálně naopak mírně roztáhnout, aby do něj byl Apple schopen umístit všechny potřebné senzory. Zdá se tedy, že se mi je letos zmenšit nepodařilo, což je do značné míry škoda.

Poslední věcí, o které se Weinbach rozpovídal, je vylepšení fotoaparátu iPhonů 12. Dočkali jsme se například potvrzení toho, že se u iPhonu 12 Pro a 12 Pro Max dočkáme nasazení čtyřnásobného, respektive pětinásobného optického přiblížení. Co se pak týče vylepšení digitálního zoomu, to by mělo být založeno na kombinaci několika snímků zachycených v různých úrovních přiblížení, které budou pomoci složitých algoritmů náležitě doupraveny včetně doostření, ořezu a dalších podobných vychytávek. Fanoušky ultraširokoúhlého objektivu zcela určitě potěší jeho zlepšení při horších světelných podmínkách či nový režim makra, nebo minimálně nějaká jeho obdoba.

V souvislosti s vylepšením fotoaparátů iPhonů se nedá rovněž vyloučit nasazení portrétního režimu pro videa, která bychom tak byli schopni natáčet s rozmazaným pozadím a jediným ostrým objektem v popředí – tedy zkrátka ve stejné formě, ve které jsme nyní schopni fotit portrétní fotky. Je však možné, že Apple toto vylepšení dodá až později s iOS 14, nebo se jej dokonce rozhodl vydat až v příštím roce. Co však zcela určitě nepozdrží, je nasazení podpory natáčení 4K videa ve 120 a 240 fps.