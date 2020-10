Pozvánka na představení iPhonů 12: 10 teorií, co by mohla prozrazovat pozvánka na blížící se Apple Event

Včerejší rozeslání pozvánek na druhou podzimní Apple Keynote s sebou nepřineslo jen vlnu nadšení, ale i spousty spekulací točících se okolo toho, co vlastně grafika na pozvánkách může znamenat – respektive co může o blížící se tiskové konferenci prozrazovat. Mezi jablíčkáři totiž již roky koluje teorie o tom, že každá pozvánka s předstihem určité prvky z Keynote s předstihem poodhaluje. Jaké teorie týkající se té včerejší kolují nejčastěji po internetu?

Podpora 5G

Fotogalerie iphone 12 makety 7 iphone 12 makety 6 iphone 12 makety 5 iphone 12 makety 4 +4 Fotek iphone 12 makety 3 iphone 12 makety 2 iphone 12 makety 1 Vstoupit do galerie

Jednou z nejčastějších teorií spojených se včera zveřejněnou pozvánkou je jakési potvrzení podpory 5G sítí, se kterou se u iPhonů 12 počítá již dlouhé měsíce. Kruhy vycházející de facto z loga Applu totiž mnohým připomínají právě rozšiřování pokrytí signálem či chcete-li sítí, které je k funkčnosti 5G také potřeba. Na 5G navíc může odkazovat i slogan „Hi, Speed“, jelikož se obecně ví, že jsou tyto sítě výrazně rychlejší než v současnosti nejvyužívanější LTE. Jednomu by se skoro až chtělo říci, že slovo rychlost je pro 5G sítě pomyslným synonymem.

Reverzní nabíjení

O reverzním nebo chcete-li obousměrném bezdrátovém nabíjení slýcháme v souvislosti s iPhony již řadu let. O této novince se totiž spekulovalo jak v souvislosti s iPhony XS, tak i 11 Pro a nyní samozřejmě i s modely 12 Pro. I tuto novinku by mohla teoreticky podle celé řady uživatelů potvrzovat, jelikož si za grafikou složenou z kruhů lze s trochou fantazie představit proudění energie ze zad iPhonu do kompatibilního zařízení, kterým budou pravděpodobně AirPods a AirTags, s trochou štěstí pak i Apple Watch.

Rychlejší nabíjení

U nabíjení ještě chvíli zůstaneme. O iPhonech se totiž v žádném případě nedá říci, že by právě v nabíjení jakkoliv vynikaly, jelikož jsou jak kabelově, tak i bezdrátově dobíjeny oproti konkurenci vcelku pomalu. Slogan Hi, Speed proto mnozí přisuzují i možnému zrychlení nabíjení, o kterém se též v souvislosti s iPhony 12 v uplynulých měsících čile spekulovalo a které by ve výsledku s ohledem na možnosti konkurence ani tak nepřekvapilo.

AirTag

Když už jsme se v jednom z předešlých odstavců zmínili o produktu s názvem AirTag, byla by škoda jej nerozpitvat víc – tím spíš, když jej velmi pravděpodobně pozvánka poodhaluje v celé jeho kráse. Díky nedávno uniklým renderům totiž víme, že by měla tato novinka vypadat právě jako kruhová placka nebo chcete-li knoflík s vyobrazeným logem Applu na svém „hřbetě“. Co se pak týče využitelnosti tohoto produktu, jednat by se mělo o malý lokalizátor, který umožní skrze aplikaci Najít sledovat i non-Applovské předměty, ke kterým bude připnut.

Modrá a oranžová barva

Opomíjet bychom v žádném případě neměli ani barvy, které můžeme na pozvánce vidět – zejména pak několik odstínů oranžové a modré. Je totiž prakticky jisté, že minimálně v jedné z těchto barev nové produkty, jejichž představení se chystá právě na příští úterý, dorazí. Na mysli máme konkrétně tmavě modrou barvu, do které se má přebarvit iPhone 12 Pro a Pro Max, který bude dále nabízen ve vesmírně šedé, zlaté a stříbrné variantě. Modrá tedy v nabídce Applu nahradí nynější půlnoční zelenou. Co se pak týče oranžové, o jejím nasazení sice zatím žádné bližší informace nemáme, avšak její nasazení v minulosti proběhlo u iPhonu XR a tudíž by nebylo překvapením, kdyby jí Apple použil na iPhone 12 mini či 12 – tedy levnější verze chystané „dvanáctky“.

LiDAR

Potvrzení nasazení LiDAR senzoru je vedle podpory 5G jednou z nejskloňovanějších teorií. Senzor, který si svou premiéru odbyl na iPadech Pro letos na jaře, se totiž u iPhonů očekává zhruba od konce loňského roku a proto by bylo velkým překvapením, kdyby jej „dvanáctky“ minimálně v řadě Pro nenabídly. Na LiDAR by mohly odkazovat opět právě kruhy připomínající vysílané vlny či něco podobného, skrze co je vysílač – tedy v našem případě LiDAR – velmi dobře schopný rozpoznat své okolí, díky čemuž je s ním následně schopen daleko přesněji pracovat. Využitelnost této vychytávky má svět najít jak v rozšířené realitě, tak třeba i při fotografování, kdy bychom se měli díky ní dočkat o poznání lepších portrétních fotek či snad rychlejšího ostření.

HomePod

Fotogalerie homepod 2 concept a homepod 2 concept b homepod 2 concept c homepod 2 concept bc +25 Fotek homepod 2 concept d homepod 2 concept e homepod 2 concept f homepod 2 concep i homepod 2 concept l homepod 2 concept h homepod 2 concept m homepod 2 concept k homepod 2 concept j homepod 2 concept g homepod 2 concept p homepod concept o homepod 2 concept n homepod 2 concept q homepod 2 concept r homepod 2 concept s homepod 2 concept t homepod 2 concept u homepod 2 concept v homepod 2 concept ab homepod 2 concept x homepod 2 concept w homepod 2 concept y homepod 2 concept z Vstoupit do galerie

První verze chytrého reproduktoru HomePod z dílny Applu si svou premiéru odbyla už v červnu 2017 a tak je na čase tento produkt oživit hardwarovým updatem. Ten se sice očekává již zhruba rok a půl, avšak až nyní se konečně zdá, že se jej dočkáme. Vyplývá to alespoň z tvrzení naprosté většiny analytiků, kteří jsou skálopevně přesvědčeni o tom, že novinka již klepe na dveře a že do nich pomyslně vstoupí již příští úterý. Toto tvrzení nepřímo podporuje i pozvánka na Keynote, která podle některých uživatelů zobrazuje HomePod z jeho horní strany.

AirPower

Fotogalerie airpower prototyp 2 airpower prototyp 1 airpower unik 2 airpower unik 1 +3 Fotek new airpower Zdroj: Twitter Jonna Prossera unikla fotka airpower Uniklá fotka prototypu AirPower. Zdroj: Jon Prosser Vstoupit do galerie

Je to trochu paradox. Přestože bezdrátové nabíjení podporují iPhony již od roku 2017 (tedy od modelů 8 a X), bezdrátovou nabíječku z dílny Applu byste na trhu stále hledali marně. V kuloárech se však již pěkných pár měsíců šušká, že se tato skutečnost podaří Applu letos konečně změnit, jelikož dokázal překonat problémy s vývojem jeho plánované nabíječky AirPower a tu tudíž nyní může přinést na pulty obchodů. A co víc – podle uniklých informací se navíc zdá, že se dočkáme nikoliv jedné, ale rovnou dvou modelů AirPower, kdy jeden by měl cílit na uživatele nabíjející vždy jen jeden produkt a druhý pak na uživatele potřebující nabíjet více produktů současně. I představení tohoto produktu je podle teorií spjatých s pozvánkou možné, jelikož – jak již bylo zmíněno u reverzního nabíjení -, kruhy na pozvánce mohou znázorňovat jakýsi proud energie vycházející právě z nabíječky.

Rychlejší iPhone díky procesoru

iPhony se díky novým procesorům zrychlují každý rok a tudíž je možná tato „teorie“ zbytečná zveřejňovat. Na druhou stranu, s ohledem na to, že jsme na zrychlování zvyklí by mohl slogan „Hi, Speed“ naznačovat, že se letos dočkáme daleko výraznějšího zrychlení než jaké se nám dostávalo v minulosti. To ostatně naznačují i první benchmarkové testy procesoru A14 Bionic, který v iPhonech 12 poběží. Ty totiž s předstihem odhalily výrazný nárůst grafického výkonu, který bude zcela určitě při používání telefonu v některých úlohách znát. Když k tomu navíc přičteme i navýšení RAM ze 4 GB u 11 Pro na 6 GB u 12 Pro, práce na telefonu by mohla být celkově daleko plynulejší a tedy ve výsledku i rychlejší.

AirPods Studio

Fotogalerie Apple AirPods Studio 5 Apple AirPods Studio 4 Apple AirPods Studio 3 Apple AirPods Studio 2 +2 Fotek Apple AirPods Studio 1 Vstoupit do galerie

Poslední teorií o pozvánce na úterní Apple Event, která stojí za zmínku, je ta týkající se náhlavních sluchátek AirPods Studio. Že je v ní nevidíte? Není divu. Je totiž potřeba se dívat správným směrem – respektive směrem k funkcím, nikoliv k danému produktu. U sluchátek se totiž očekává podpora prostorového zvuku, kterou nedávno dostaly i AirPods Pro. A právě tu Apple ve svých marketingových materiálech zobrazuje formou kruhů symbolizujících šířící se zvuk kolem jeho „příjemce“. Čistě teoreticky by tedy mohly kruhy na pozvánce na Keynote symbolizovat právě prostorový zvuk u AirPods Studio.