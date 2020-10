Pozvánka na představení iPhonů 12 obsahuje zajímavý easter egg. Vyzkoušejte si jej i vy

Zhruba před dvěma hodinami Apple potěšil svět rozesláním pozvánek na svou druhou podzimní Keynote, na které by měl světu ukázat novinky chystané na konec letošního roku. Co přesně mezi nimi bude sice kalifornský gigant neoznámil, obecně se však počítá s iPhony 12, sluchátky AirPods Studio, novou generací HomePodů či lokalizátorem AirTag. Pokud se již Keynote nemůžete dočkat, máme pro vás příjemnou zprávu – čekání si můžete alespoň mírně zkrátit hezkým easter eggem, který Apple skryl přímo do svých webových stránek. Vyzkoušet si jej navíc může prakticky kdokoliv z vás – stačí k tomu jen vlastnit iPhone či iPad s podporou AR.

Fotogalerie easter egg apple iphone 12 3 easter egg apple iphone 12 1 easter egg apple iphone 12 2 easter egg apple iphone 12 4 +3 Fotek easter egg apple iphone 12 5 easter egg apple iphone 12 6 Vstoupit do galerie

Pokud si chcete easter egg vyzkoušet, navštivte přes Safari na iPhonu či iPadu tuto stránku a prstem tapněte na grafiku Apple Eventu – tedy soubor koulí s logem Applu. Otevřít by se vám mělo AR rozhraní zachycující právě toto logo, které se po dalším tapnutím prstem rozhýbe, de facto exploduje a odhalí tak datum 13. 10. na které právě blížící se Apple Event připadá. Easter egg si můžete jako již tradičně vyzkoušet jak přímo v prostoru kolem vašeho okolí, tak i jen na šedém pozadí bez nutnosti jakéhokoliv skenování ploch okolo. Jedná se sice o drobnost, avšak rozhodně je zajímavá.