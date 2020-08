Rozbor novinek v nových OS Applu: Ciferníky ve watchOS 7

V našem seriálu, ve kterém postupně probíráme jednotlivé novinky v připravovaných operačních systémech Applu, nesmíme zapomínat ani na součásti watchOS 7. V minulosti jsme si probrali například aplikaci Kondice nebo Mytí rukou, v dnešním článku se pro změnu zaměříme na ciferníky a práci s nimi.

Na nové ciferníky jako takové je operační systém watchOS 7 protentokrát chudý. Po aktualizaci získáte pouze jeden jediný, a to Chronograf Pro. Po klepnutí na lunetu ciferníku se číselník promění na chronograf, kde můžete využít funkci měření času na 60, 30, 6 nebo třísekundové stupnici, případně si změřit rychlost na základě času, potřebného k překonání konstantní vzdálenosti. U Chronografu Pro můžete samozřejmě vybrat barvu pozadí z bohaté palety a přidat komplikace podle svých představ. Naopak ciferník s fotografiemi není v operačním systému watchOS žádnou novinkou, kromě klasické podoby snímků ale nyní můžete použít také barevně laděné filtry.

Ciferníky by po uvedení plné verze operačního systému watchOS 7 měly být k dispozici také na App Storu, získat je bude možné také z webových stránek a sociálních sítí, a okamžitě přidat do Apple Watch. Po dlouhém stisku ciferníku přibude k tlačítku pro úpravy také tlačítko pro sdílení za pomoci zprávy, rozhraní pro úpravy ciferníku získá ve watchOS 7 nový vzhled (viz galerii). Komplikace aplikací Počasí a Zkratky také získají ještě více možností. Při sdílení ciferníků budete moci zvolit, zda chcete dotyčnému nasdílet pouze ciferník jako takový, nebo jestli chcete do sdílení zahrnout i vámi přidané komplikace – můžete dokonce vybrat, které z komplikací budete chtít sdílet. Ciferníky lze v betaverzi watchOS 7 sdílet pouze prostřednictvím textových zpráv – zatím není jasné, zda Apple do budoucna umožní i jiné formy sdílení.