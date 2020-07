Rozbor novinek v nových OS Applu: Aplikace Kondice ve watchOS 7

Je to již celý jeden měsíc a několik dní k tomu, co jsme se dočkali představení nových operačních systémů v rámci první letošní jablečné konference s názvem WWDC20. Konkrétně Apple představil iOS a iPadOS 14, macOS 11 Big Sur, watchOS 7 a tvOS 14. Největších novinek jsme se samozřejmě klasicky dočkali v iOS, iPadOS a macOS, každopádně i ostatní systémy Apple alespoň trochu vylepšil. První vývojářské beta verze těchto systémů byly k dispozici hned po skončení konference, další beta verze poté kalifornský gigant postupně vydává.

Na magazínu LsA vám v našem mini seriálu přinášíme rozbor všech novinek v nových OS od Applu. Vzhledem k tomu, že od představení uplynulo již několik týdnů, tak už jsme si ty hlavní funkce samozřejmě rozebrali. Dá se říct, že se pomalu tak nějak chýlíme ke konci tohoto mini seriálu, jelikož zbývajících novinek, které jsme prozatím nerozebrali, už moc nezbývá. V rámci watchOS 7 jsme si rozebrali například spánek, ciferníky anebo mytí rukou. V tomto článku se společně podíváme na aplikaci Kondice. Dost možná název této aplikace slyšíte poprvé, jakmile se však na ni podíváme, tak zjistíte, že vám je opravdu velmi povědomá.

Přejmenování aplikace na Kondice

Nebudeme to zbytečně „okecávat“. Kalifornský gigant se v rámci aktualizace rozhodl, že přejmenuje aplikaci Aktivita právě na Kondice. Jak jistě víte, tak jablečné Apple Watch musí být ke svému fungování spárovány s iPhonem. Aktualizace se dočkala především iOS verze aplikace, nikoliv verze ve watchOS – i přesto však Apple řadí tuto novinku jakožto novinku ve watchOS, a to nejspíše kvůli tomu, že bez Apple Watch se vám aplikace Aktivita, tedy Kondice, jednoduše nezobrazí. Apple se rozhodl aplikaci Kondice zjednodušit a uživateli zpřístupnit veškeré důležité informace na domovské obrazovce hned poté, co aplikaci otevře.

Sekce Souhrn

Domovskou obrazovkou je v případě aplikace Kondice sekce Souhrn. Po otevření Kondice se tedy automaticky přesunete do Souhrnu, ve kterém najdete veškeré potřebné informace o vaší aktivitě a kondici. V horní části této sekce najdete kategorii Aktivita, ve které se nachází klasické kroužky – pohyb, cvičení a stání. Pod touto kategorií poté najdete Cvičení, konkrétně poslední tři záznamy. Další záznamy si poté můžete zobrazit klepnutím na Zobrazit další. Níže poté dále najdete Trendy, které vám ukazují různé zajímavé informace o vaší kondici – i v tomto případě můžete pro více informací klepnout na Zobrazit další. Na samotném konci domovské obrazovky Souhrn poté najdete získaná ocenění a popřípadě ta, ke kterým máte blízko. I zde stačí klepnout na Zobrazit další pro otevření kompletní obrazovky se všemi oceněními.

Sekce Sdílení

Pokud se ve spodním menu přesunete do sekce Sdílení, tak si můžete na obrazovce zobrazit, jak si poslední dny vedete v porovnáním s uživateli, se kterými sdílíte váš denní cíl a aktivitu. V pravém horním rohu poté můžete klepnout na ikonu panáčka a +, pomocí které můžete začít sdílet svou aktivitu s ostatními uživateli, například s přáteli či rodinou. Pod touto ikonou najdete tlačítko Seřadit pro seřazení uživatelů v jednotlivých dnech podle určitého kritéria. Kromě toho se zde objeví také informace o soutěžích, pokud tedy samozřejmě máte nějaké soutěže aktivní.

Závěr

Revitalizace se tedy dočkala pouze aplikace Kondice, předtím Aktivita, v rámci iOS. Zajímavé je, že na Apple Watch k přejmenování aplikace na Kondice nedošlo. Uvidíme, zdali Apple aplikaci přejmenuje v rámci některé z dalších aktualizací – rozhodně by bylo divné, kdybychom na iPhonu měli aplikaci Kondice a na Apple Watch aplikaci Aktivita, když se jedná prakticky o úplně stejné aplikace. Co se týče změn aplikace v Apple Watch, tak jak už jsem zmínil výše, k žádným výrazným změnám nedošlo a vše je víceméně při starém. Apple pouze přidal nové druhy cvičení do aplikace Cvičení, konkrétně Tanec, Funkční silový trénink, Posilování středu těla a Vychladnutí po tréninku. Možná se Apple odhodlá ke změnám právě při přejmenování. Nic extra ale nejspíše očekávat nemůžeme, jelikož na tak malém displeji toho jednoduše moc vymyslet nejde.