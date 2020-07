Rozbor novinek v nových OS Applu: Ciferníky a jejich sdílení ve watchOS 7

Je to již několik týdnů nazpátek, co jsme se od Applu dočkali představení nových operačních systémů v rámci každoroční konference WWDC. Letos jsme se dočkali představení iOS a iPadOS 14, macOS 11 Big Sur, watchOS 7 a tvOS 14. Zatímco nejvíce novinek můžeme sledovat v iOS 14, po designové stránce poté v macOS 11 Big Sur, tak Apple rozhodně nezaspal ani v případě watchOS 7. V tomto systému pro Apple Watch jsme se dočkali například nativní podpory pro sledování a analýzu spánku, nechybí však také přepracované ciferníky společně s možností jejich sdílení. Pojďme se společně v tomto článku na ciferníky a jejich sdílení ve watchOS 7 podívat zblízka.

Změny v cifernících

Apple se v rámci watchOS 7 rozhodl výrazně vylepšit fungování ciferníků. Nově je konečně možné si nastavit v rámci jednoho ciferníku hned několik komplikací ze stejné aplikace. To znamená, že si například v případě komplikace Kontakty můžete na jeden ciferník nastavit zobrazení hned několika oblíbených kontaktů, v případě počasí si poté můžete nastavit například jednu komplikaci pro zobrazení informací o dešti, další o indexu kvality ovzduší a další o všeobecném počasí. Takto to funguje hned u několika aplikací. Pokud si chcete vícero komplikací z jedné aplikace na jednom ciferníku nastavit i vy, tak se jedná o velmi jednoduchý a klasický proces. Stačí přejít do aplikace Watch, kde se ve spodním menu přesuňte do sekce Galerie ciferníků. Poté si zvolte ciferník, který si chcete upravit, a v kategorii Komplikace si rozklikněte tu, kterou chcete změnit. Jednotlivé druhy komplikací se vám zobrazí přehledně seřazené v menu podle aplikace.

Nový ciferník

Když už jsme se pomocí výše uvedeného postupu ocitli v Galerii ciferníků, tak jste si dost možná všimli nového ciferníku s názvem Chronograf Pro. Tento ciferník přibyl právě ve watchOS 7 a ve starších verzích watchOS byste jej tedy hledali marně. Konkrétně tento ciferník nabízí hned několik různých barevných variant, od výchozí tmavě modré, přes vínovou, až po tmavě hnědou. Převážně lze ciferník zbarvit jen do tmavých barev (kromě bílé) – pokud byste si tedy chtěli nastavit například křiklavě červenou, máte bohužel smůlu. Změnit si poté můžete také časovou osu podle vlastních preferencí. Nechybí také možnost pro nastavení komplikací – konkrétně v případě Chronografu Pro jsou k dispozici čtyři místa pro komplikace. I v tomto případě si samozřejmě můžete nastavit do ciferníku hned několik komplikací z jedné aplikace.

Sdílení ciferníků

Další novinkou, která ve watchOS 7 ve spojení s ciferníky přibyla, je jejich možnost sdílení. Pokud se vám podaří vytvořit nějaký ciferník, který byste rádi sdíleli s vašimi kamarády, anebo třeba na vašem webu, tak se nejedná o nic složitého. Už tedy není nutné dotyčné osobě posílat snímek obrazovky vašeho ciferníku a slovy popsat, jaké komplikace z aplikací jste v něm využili. Pokud někomu nasdílíte ciferník, ve kterém se nachází komplikace z aplikace, kterou druhá strana nemá staženou, tak se mu automaticky nabídne možnost pro stažení této aplikace. Pokud chcete ciferníky sdílet, tak je postup velmi jednoduchý – stačí na ciferníku na Apple Watch podržet prst, a poté klepnout na ikonu sdílení. Tímto se ocitnete v aplikaci Zprávy, kde už jen vyberete, komu chcete ciferník poslat. Podobně to lze provést i v aplikaci Watch na iPhone. Stačí přejít do Galerie ciferníků, kde si váš ciferník rozklikněte, a poté vpravo nahoře klepněte na ikonu sdílení (čtvereček se šipkou).

Sdílení na Apple Watch a iPhone

Zatímco na Apple Watch můžete ciferník sdílet pouze v rámci aplikace Zprávy, tak na iPhonu se vám zobrazí klasické menu sdílení. Ciferník lze tedy sdílet jednoduše přes AirDrop, Mail, WhatsApp, Messenger a další. Ciferník je možné odsud uložit také do úložiště iPhonu či na iCloud, odkud jej můžete sdílet. Všechny ciferníky mají příponu .watchface. Díky tomu je můžete bez problému stahovat z internetu, a poté je klasicky otevřít z aplikace Soubory. Jde vidět, že se Apple doopravdy snaží posunout práci s úložištěm na iPhonu na novou úroveň a já za sebe mohu říci, že se mu to rozhodně daří.