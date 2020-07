Rozbor novinek v nových OS Applu: Spánek ve watchOS 7

Za chvíli je to 14 dní ode dne, co Apple na letošní první jablečné konferenci s názvem WWDC20 představil nové operační systémy. Konkrétně se jedná o iOS a iPadOS 14, macOS 11 Big Sur, watchOS 7 a tvOS 14. V posledních pár dnech jsme vám na našem magazínu přinesli jakýsi miniseriál, který se týká právě novinek v nových operačních systémech od Applu. Pokud patříte mezi uživatele Apple Watch, tak už jste možná postřehli, že Apple do watchOS 7 přidal novou funkci, díky které mohou uživatelé sledovat svůj spánek. Prozatím má funkce názvem jednoduše Sleep, ale to jen kvůli nedokončenému překladu. V budoucnu se funkce bude samozřejmě jmenovat Spánek, nenechte se tedy zmást. V tomto článku se společně na novou funkci Sleep, potažmo Spánek, podíváme blíže. Vrhněme se tedy přímo na věc.

Dostupnost na Apple Watch

Mnoho jablečných příznivců mělo před představením watchOS 7 starosti. To, že Apple chystá možnost pro sledování spánku na Apple Watch bylo zřejmé již opravdu dlouho, očekávalo se ale, že se bude jednat o funkci, kterou přinesou až Apple Watch Series 6. Nakonec se však ukázal opak a všechny z nás jistě potěšil fakt, že se jedná o novou funkci v rámci watchOS a nikoliv v rámci Apple Watch. I přesto si ale sledování spánku neužijí všichni uživatelé – je nutné, abyste měli alespoň Apple Watch Series 3, v opačném případě nebudete schopni spánek sledovat.

Fotogalerie watchOS 7 17 watchOS 7 16 watchOS 7 18 Vstoupit do galerie

Prvotní nastavení funkce

Pokud se pokusíte funkci Spánek prvně nastavit ve vašich Apple Watch, tak zjistíte, že to není možné. Abyste totiž mohli Spánek na Apple Watch ovládat, tak je prvně nutné, abyste se přesunuli na váš iPhone, konkrétně tedy do aplikace Zdraví. Právě v této aplikaci se funkce Spánek prostřednictvím iPhonu ovládá. Jakmile prvně ve Zdraví otevřete kolonku Spánek, tak se vám objeví možnost nastavení. Zde je nutné, abyste si nastavili všechny údaje podle vašeho cíle. Prvně je tedy třeba, abyste si zvolili čas večerky, tedy čas, kdy chcete večer chodit do postele. Poté je třeba si nastavit rozvrh, společně s budíky.

Režim spánku

Kromě možnosti pro sledování spánku jsme se ve watchOS 7 dočkali také nového režimu, konkrétně režimu spánku. Ten funguje prakticky úplně stejně, jako režim nerušit – má ale jednu obrovskou výhodu. Aktivovat jej samozřejmě můžete ručně v ovládacím centru, kromě toho se ale aktivuje právě v rozvrhem nastavené době. Ona výhoda spočívá v tom, že režim spánku vám nabízí možnost pro nastavení několik rozdílných rozvrhů v závislosti na konkrétním dni. Zatímco v případě režimu nerušit si můžete nastavit rozvrh na všechny dny, tak režim spánku vám dává možnost si rozvrhů nastavit hned několik – například na všední dny a víkendy, anebo na každý den zvlášť. Režim spánku je úzce provázán mezi vašim iPhonem a Apple Watch – po aktivaci režimu spánku se automaticky ztmaví celá uzamčená obrazovka, podobně jako v případě večerky.

Nastavení rozvrhu

Jakmile si projdete prvotním nastavením, tak už si můžete všemožně hrát s vašimi rozvrhy pro sledování spánku, a to jak na iPhonu, tak na Apple Watch. Vzhledem k tomu, že ve všední dny vstávám ve stejnou dobu, tak jsem si osobně nastavil stejný rozvrh na všední dny, o víkendu poté vstávám zpravidla o hodinu později, takže jsem si zvlášť nastavil rozvrh právě na víkend. Při tvoření rozvrhu si můžete (ale nemusíte) nastavit také budík, u kterého je možnost pro změnu znělky. Každopádně v případě, že máte aktivní tichý režim, tak se vám ráno budík samozřejmě nerozezní – namísto toho se hodinky příjemně rozvibrují. Vstávání a probouzení je v tomto případě o mnoho příjemnější a za sebe musím říct, že s Apple Watch budu už nejspíše spát do konce mého života. Vibrace jsou doopravdy několikanásobně lepší, než hlasitý zvuk. Co se ještě týče rozvrhu, tak se samozřejmě může jednoduše stát, že se večer dozvíte, že ráno nemusíte nikam vstávat. I na tyto případy Apple myslel a vy si tak můžete nastavit jednorázový rozvrh, který „přebije“ klasický rozvrh.

Spánkový cíl a noční klid

V rámci funkce Spánek jsou k dispozici také jakési vedlejší funkce, kterými jsou v tomto případě Spánkový cíl a Noční klid. Jak už název napovídá, tak v případě spánkového cíle si nastavíte cílový počet hodin spánku, tedy kolik hodin chcete denně spát. V rámci nočního klidu si poté můžete několik minut před rozvrhem nastavit, aby došlo ke ztišení Apple Watch a iPhonu, tedy aby nedošlo k zobrazování oznámení, díky čemuž se můžete jednoduše připravit na spánek. Apple Watch a iPhone vás poté v době večerky informují o tom, že máte jít do postele, což se v případě, kdy jednoduše ztrácíte pojem o čase, rozhodně hodí.

Sledování spánku

Co se týče sledování spánku a spánkové analýzy, tak tato data si můžete zobrazit jak na Apple Watch, tak na iPhonu v aplikaci Zdraví. Jak už ale můžete tušit, tak na iPhonu je zobrazení těchto dat samozřejmě o mnoho příjemnější. Sledování spánku rozděluje spánek na čas strávený v posteli a čas spánku. Čas strávený v posteli určuje dobu, po kterou se včetně spánku nacházíte v posteli, čas spánku je poté určuje čistý čas spánku. Vy si poté můžete nechat zobrazit průměrný čas strávený v posteli a průměrný čistý čas samotného spánku, a to v zobrazení dne, týdne či měsíce. Když sjedete níže, tak si můžete zobrazit srdeční tep během spánku. Dále poté najdete různá srovnání s minulými dny, anebo zdali plníte svůj cíl spánku. Zajímavé jsou poté tipy pro dobrý spánek, které vám mohou pomoci v případě, že nemůžete usnout, anebo v případě, že se v noci neustále budíte.

Závěr

Rozhodně není žádnou novinkou, že Applu jednoduše záleží na zdraví svých zákazníků. Postupem času se do jablečných operačních systémů dostává více a více funkcí, díky kterým můžeme porozumět našemu tělu a popřípadě také zlepšit naše zdraví. Sledování spánku je, respektive bylo, jednou z uživateli nejžádanějších funkcí. Je rozhodně fajn, že se Apple rozhodl sledování spánku zpřístupnit i na starších Apple Watch, a že se nejedná o funkci určenou pouze pro nové či chystané modely. Na závěr je nutné podotknout, že je funkce sledování spánku stále v beta verzi, a tak se může v dalších verzích iOS a watchOS cokoliv změnit.