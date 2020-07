Rozbor novinek v nových OS Applu: Mytí rukou ve watchOS 7

Čas plyne jako voda. Věřte nebo ne, od představení nových operačních systémů od Applu uběhl již celý měsíc a jeden týden k tomu. Mezitím jsme se dočkali vydání hned několika různých beta verzí operačních systémů, ve kterých postupně dochází ke zdokonalování všech funkcí, aby bylo možné nové systémy oficiálně vydat někdy na přelomu září a října. Na našem magazínu se vám postupně snažíme zprostředkovat informace a rozbory o novinkách, které Apple do nových systémů přidal. V případě watchOS 7 jsme se podívali už na Spánek a také na ciferníky a jejich sdílení. V dnešním rozboru se podíváme detailně na mytí rukou.

Reakce na koronavirus

Již od začátku letošního roku řádí ve světě koronavirus, to nejspíše není třeba připomínat. Bohužel způsobil koronavirus již několik tisíc obětí, každopádně na všem zlém se najde i něco dobrého. Aby se předešlo nakažení koronavirem, tak je samozřejmě nutné, aby lidé striktně dodržovali hygienu, a to především pravidelné umývání rukou. I když by mělo být dodržování hygieny v domácnostech naprostý standard, tak se ukázalo, že si lidé nejsou zvyklí pravidelně umývat ruce, což je velký problém. Apple se tak rozhodl využít situace a do watchOS 7 přidal funkci, která nemá za úkol vám připomínat umytí rukou, ale naopak vás má donutit k tomu, abyste si ruce myli pořádně po dobu 20 sekund.

Mytí rukou se neustále zlepšuje

Momentálně je k dispozici již třetí vývojářská beta verze watchOS 7. Nutno podotknout, že v prvních dvou verzích byla funkce mytí rukou žalostně špatná. Apple při prezentaci uvedl, že Apple Watch pro automatické rozpoznání umývání rukou používají kromě mikrofonu, který snímá zvuk vody, také pohybové senzory, jenž mají rozpoznat specifický pohyb, který při oplachování lidé provádí. Právě v prvních dvou vývojářských beta verzích se obrazovka s odpočtem 20 sekund zobrazovala při jakékoliv činnosti – například při škrábání brambor, anebo třeba při psaní a celá funkce se tak stala víceméně velmi otravnou. Ve třetí vývojářské beta verzi už však funkce dostává určitý směr. Obrazovka s odpočtem už se zobrazuje přesněji a když dojde ke špatnému rozpoznání, popřípadě když si přestanete mýt ruce dříve, než za 20 sekund, tak se zobrazí okno, ve kterém můžete zvolit, zdali se nejednalo o umývání rukou, popřípadě zdali jste ruce jen rychle opláchnuli. Apple Watch se tedy tímto způsobem učí a postupně by se měly stávat čím dál tím přesnějšími.

Nastavení a další funkce

Jak už jsem zmínil výše, tak Apple Watch a watchOS 7 využívají k automatické detekci umývání rukou mikrofon a pohybové senzory. Celá funkce je doopravdy automatická a není třeba prakticky nic nastavovat – pouze v některých případech nebylo mytí rukou aktivní. Aktivaci provedete v Nastavení -> Mytí rukou, kde aktivujte možnost Odpočet mytí rukou. Ve třetí beta verzi watchOS 7 zde navíc přibyla funkce, díky které se můžete nechat upozornit na mytí rukou tehdy, pokud dojdete na adresu svého domova (tu je samozřejmě nutné mít nastavenou ve vlastní vizitce). Obrazovka s odpočtem se zobrazí po detekci mytí rukou automaticky. Pokud odpočet úspěšně dodržíte, tak vás nakonec hodinky pochválí.

Závěr

Je ještě příliš brzo na to, abych mohl určit, zdali je tato nová funkce dobrá či špatná. Každopádně mohu potvrdit viditelný pokrok, kterého jsme se dočkali mezi jednotlivými beta verzemi. Pokud tento pokrok Apple dodrží a do oficiálního vydání funkci Mytí rukou dotáhne do zdárného konce, a pokud budou Apple Watch doopravdy schopny detekovat mytí rukou pouze při mytí rukou, tak mnoho uživatelů tuto funkci zajisté ocení. Jak už jsem ale zmínil, pokud se bude detekce rukou spouštět například při škrábání brambor, tak uživatelé budou automatickou detekci mytí rukou s radosti vypínat.